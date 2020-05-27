2020-05-27T15:05:42+03:00
Общество

Обсуждаем вместе: Как избежать мусорного коллапса и предотвратить экологическую катастрофу в Ленобласти

На сайте и в соцсетях «Комсомольской правды» состоится онлайн-конференция лидера партии «Родина», посвященная проблеме незаконных свалок
Маргарита РЕПИНА
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Лидер регионального отделения Всероссийской партии «РОДИНА» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото предоставлено партией «Родина».Лидер регионального отделения Всероссийской партии «РОДИНА» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото предоставлено партией «Родина».
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Недавно комитет по благоустройству Санкт-Петербурга представил горожанам «Проект территориальной схемы обращения с отходами». Нормативный акт раскритиковали эксперты, так как, по мнению экологов, он не решает существующие проблемы. Страсти вокруг «мусорной темы» продолжают накаляться, и для этого есть веские основания. Например, во Всеволожском районе положение достигло критического уровня. Из-за отравляющих испарений с незаконной свалки в Колтушах, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 6 марта этого года был вынужден объявить чрезвычайную ситуацию.

Остро стоят и другие вопросы, связанные это темой.Стоит ли готовиться к мусорному коллапсу? Что делать с отходами Петербургу?Как ликвидировать незаконные свалки в Ленинградской области? И, главное, как предотвратить экологическую катастрофу в регионе?

Эти и другие вопросы в прямом эфире обсудят лидер регионального отделения Всероссийской партии «РОДИНА» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и депутат муниципального совета депутатов в Муринском городском поселении Алексей Федоров.При поддержке партии парламентарий разработал законопроект, посвященный транспортировке отходов производства и потребления. Андрей Федоров предложил контролировать и привлекать к административной ответственности недобросовестных перевозчиков, которые не довозят мусор до полигонов, а сбрасывают их в соседнем овраге, создавая незаконные, а главное, опасные для жизни и здоровья людей свалки. Его идею уже одобрили коллеги. В конце прошлой недели Совет депутатов Мурино принял единогласное решение о поддержке и продвижении инициативы.

Как законопроект изменит существующую ситуацию? Какие еще мерынеобходимы? Ответы на эти вопросы слушайте 28 мая в 18.00 в прямом эфире радио «Комсомольская правда».Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой страницеи в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге»). Присоединиться к беседе может любой желающий. Свои вопросы пишите в комментариях или задавайте во время эфира.

КОНКРЕТНО

Где смотреть онлайн-конференцию?

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

YouTube-канал

ИСТОЧНИК KP.RU

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