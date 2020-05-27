Петербургская «Свеза» добавила гибкости фанере

Компания «Свеза» запустила в производство инновационный продукт – гибкую фанеру SVEZA Flex для строительства геометрически сложных конструкций. Продукт является уникальным решением, которое находится в процессе патентования.

Новый продукт идеально подходит для строительства колонн, тоннелей, очистных сооружений, объектов культуры и спорта, там, где требуется создать бетонные конструкции с нестандартной геометрией.

- Специалисты компании провели патентное исследование и оказалось, что работающих фанерных решений, подобных нашему новому продукту, на рынке сейчас нет. При этом SVEZA Flex может заменить практически любой из существующих видов криволинейной опалубки. С момента вывода продукта прошло менее двух месяцев, и мы уже отмечаем растущий интерес со стороны покупателей к нашему гибкому продукту. Компания уже согласовала поставки ряду клиентов и официальных дистрибьютеров, - говорит Евгения Хосейни, продакт-менеджер проекта компании «Свеза».

Фото предоставлено компанией «Свеза».

Сейчас придание нужной формы строительным материалам – процесс долгий и сложный. Например, придать материалу круглую форму можно с помощью дополнительной обработки и сбором конструкции из тонких полос. Другие материалы имеют свои ограничения или более высокую цену.

Продукт «Свезы» удобен в транспортировке, поскольку поставляется листами на паллетах. Новая линейка фанеры позволяет придавать конструкции именно ту форму и размер, которые необходимы заказчику. SVEZA Flex представлена в различных вариантах исполнения, которые позволяют использовать ее во многих сегментах строительства и отделки.