«Заражаются так же, как люди»: специалисты рассказали, есть ли в Санкт-Петербурге кошки, больные коронавирусом

На днях Россию всколыхнуло известие: в Москве новый коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили у домашней кошки. Пятилетнюю пушистую красавицу посадили на карантин, за ее состоянием следят ветеринары. В Санкт-Петербурге подобных случаев еще не было — но лишь потому, что у нас пока в принципе не тестируют домашних питомцев. Между тем, как рассказала «Комсомолке» заведующая отделом молекулярной диагностики независимой ветеринарной лаборатории «Поиск» Дарья Крылова, новой инфекцией они заражаются и болеют точно так же, как и люди.

Кошки могут не только заражаться новым коронавирусом от человека, но и передавать его друг другу.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Согласно последним исследованиям, домашние питомцы действительно могут заразиться SARS-CoV-2 от человека, - констатирует специалист. - Причем характерно это только для кошек, собаки к новому коронавирусу совершенно невосприимчивы. Чем это объясняется, пока точно не известно — вероятно, рецепторы клеток в организме кошек лучше подходят для вируса, нежели рецепторы клеток в организме собак. По крайней мере в пользу этой версии говорит тот факт, что кошки способны заражать коронавирусом друг друга.

Заражение от человека, по словам Крыловой, чаще всего происходит воздушно-капельным путем. Причем прикладывать для этого каких-либо усилий не нужно: достаточно просто взять кошку с собой в постель или погладить ее немытыми руками.

Заразить кошку коронавирусом просто - достаточно прийти с улицы и погладить ее немытыми руками.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чтобы не было паники, сразу проясню два очень важных момента, - продолжает наша собеседница. - Во-первых, случаев обратной передачи — от кошки к человеку — до сих пор зафиксировано не было. Во-вторых, для у самого животного вирус в большинстве случаев вызывает лишь небольшое респираторное заболевание без серьезных последствий. Другое дело, что если его подхватит, скажем, кошка, больная диабетом или какими-то другими хроническими болезнями, у нее вполне могут развиться осложнения - точно так же, как и у людей. Каких-либо характерных симптомов заражение коронавирусом в случае с домашними животными не имеет, поэтому самостоятельно распознать у питомца коронавирус не получится.