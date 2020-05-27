2020-05-27T16:54:52+03:00
Общество

«Не все хотят работать в «красной зоне»: Главврач петербургской больницы прокомментировал новость об увольнении врачей

По словам Якова Накатиса, ни один медик не уволился, но часть взяла отпуск без содержания
Роман ЛЯЛИН
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Не все врачи хотят работать в красной зонеНе все врачи хотят работать в красной зонеФото: Иван МАКЕЕВ
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Увольнения врачей из-за коронавируса обсуждают по всей стране. Самый массовый случай произошел в Калининградской области, сегодня же в СМИ появилась новость о том, что подобная история коснулась и клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге. Однако главврач медучреждения Яков Накатис в общении с журналистом «КП-Петербург» эту информацию опроверг.

- Никто не увольняется! Ни один врач у нас не уволился, - пояснил «КП-Петербург» Яков Накатис. - Не все хотят работать в «красной зоне», не все могут там работать. Есть и противопоказания. Есть люди старше 65 лет, они могут взять больничный. Есть те, у кого престарелые родители или матери-одиночки. Те, кто не может, они берут отпуск. Это вынужденная мера.

Кто не может работать, уходит в отпуск Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто не может работать, уходит в отпускФото: Иван МАКЕЕВ

По словам главного врача, сейчас вся поликлиника работает исключительно с больными коронавирусом. В учреждении 600 врачей и более двух тысяч персонала.

- Все, кто может работать в «красной зоне», они остались, - добавил Яков Накатис. – Почему сообщается об увольнениях, я не могу сказать. Таких данных у меня нет.

Напомним, что клиническая больница №122 в Санкт-Петербурге работает с коронавирусными пациентами с самого начала эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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