2020-05-27T17:03:21+03:00
Общество

Врачи Петербурга смогут дистанционно мониторить показатели состояния сердечно-сосудистой системы пациентов

Медицинские учреждения города получат возможность бесплатно использовать систему «МТС 120/80»
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Медицинские учреждения города получат возможность бесплатно использовать систему «МТС 120/80». Фото предоставлено пресс службой МТС.Медицинские учреждения города получат возможность бесплатно использовать систему «МТС 120/80». Фото предоставлено пресс службой МТС.
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Система «МТС 120/80» состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов. Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение «МТС 120/80» вручную или с помощью системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Врач видит в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента.

По словам руководителянаправления МТС eHealth Анны Фофановой, система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях компания считает необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно.

Во время действия изоляционных антивирусных мер для людей, входящих в группу повышенного риска осложнений на фоне инфекции COVID-19, любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Договор на прежних условиях может быть продлен, если срок изоляционных мер превысит три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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