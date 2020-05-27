2020-05-27T17:33:11+03:00
Общество

Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки

«Квартирник» популярной исполнительницы состоится 30 мая – не пропустите!
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Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки. Фото предоставлено Tele2.Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки. Фото предоставлено Tele2.
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Tele2 приглашает гостей на онлайн-концерт певицы Ёлки. «Квартирник» популярной исполнительницы состоится 30 мая в «Доме по другим правилам» – digital-пространстве оператора. Гости услышат как уже известные хиты, так и новую композицию певицы «Мне легко». Между песнями Ёлка в режиме реального времени пообщается со зрителями на разные темы – расскажет про свой опыт самоизоляции и поделится музыкальными планами. Сюрпризом для жителей соседних домов станет исполнение любимых песен певицы на балконе. Также в трансляции примут участие автор песен Ана Бастон, креатор Петр Иванов, певец, полуфиналист проекта «Песни на ТНТ» Хабиб и другие. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Посетить концерт Ёлки гости смогут бесплатно и без дополнительных условий.

КОНКРЕТНО

С момента открытия онлайн-дома в нем прошло 44 прямых трансляции. Самыми активными посетителями онлайн-пространства стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Иркутска, Краснодара и Ростова-на-Дону. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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