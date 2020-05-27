2020-05-27T18:01:06+03:00
Общество

Премьера digital-балета эпохи самоизоляции Infinita Frida состоится 29 мая 2020 года

В новом проекте объединились 8 мировых звезд балета и музыканты из 5 стран [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Премьера digital-балета Infinita Frida состоится 29 мая 2020 годаПремьера digital-балета Infinita Frida состоится 29 мая 2020 года
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Несмотря на сложный период самоизоляции, творчество не стоит на месте. В пятницу, 29 мая 2020 года, в 19:00 состоится премьера режиссерской версии Юрия Смекалова digital-балета Infinita Frida. Специально для этого собрались 8 звезд мирового балета и музыканты из 5 стран. Эксклюзивное шоу станет доступно бесплатно для пользователей онлайн-кинотеатра Ivi.

Специально для шоу собрались 8 мировых звезд балета

Специально для шоу собрались 8 мировых звезд балета

- Шоу будет походить в двух форматах. Первый формат — балет-квест внутри мессенджеров Telegram и Facebook. Выбрав удобный мессенджер, по ссылке зритель попадает в закрытый чат, который рассказывает ему истории и задает вопросы о жизни и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало. Балет разворачивается как игра, где каждый верный ответ ведет к следующему захватывающему эпизоду, а ошибка — к новым попыткам пройти испытание. Только от зрителя и его решений зависит, какой спектакль он увидит, - рассказали создатели.

Балет будет доступен бесплатно для всех пользователей онлайн-кинотеатра Ivi

Балет будет доступен бесплатно для всех пользователей онлайн-кинотеатра Ivi

Режиссерская версия Infinita Frida на IVI — это балет в двух сериях, непрерывное погружение в спектакль, созданный в эпоху самоизоляции, и волнующую историю, вдохновленную Фридой Кало. 29 мая зрители увидят ту версию, как ее бы прошел сам Юрий Смекалов.

Специально для digital-версии спектакля композитор Александр Маев создал несколько новых композиций. А дирижер Ярослав Забояркин собрал международный оркестр с музыкантами из России, Португалии, Германии, Тайвани и Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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