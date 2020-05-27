2020-05-27T18:31:20+03:00
Общество

«Все медики получили деньги»: Главврач поликлиники №38 рассказал о выплатах сотрудникам, работающим с пациентами с коронавирусом

В медучреждении Центрального района Санкт-Петербурга прошла полная проверка [видео]
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Все медики получили выплаты за работу с коронавирусом в поликлинике №38 Санкт-ПетербургаВсе медики получили выплаты за работу с коронавирусом в поликлинике №38 Санкт-ПетербургаФото: принтскрин видео.
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Главный врач поликлиники №38 Центрального района Санкт-Петербурга Сергей Уваров опроверг информацию, что якобы не все врачи получили выплаты, связанные с работой с коронавирусом. Администрация района и руководство медучреждения провели полную проверку всех начислений и выяснили, что нарушений не было.

- Главным образом, речь идет о врачах-стоматологах, привлеченных к работе в Поликлинике в период сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19. Было создано временное структурное подразделение из 25 врачей-стоматологов. Перед началом работы они прошли обучение по COVID-19 под контролем врача-инфекциониста. Также сотрудники прошли инструктаж у врача-инфекциониста и обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, - заявил Сергей Уваров.

Отмечается, что все сотрудники временного подразделения подписали соглашение трудового договора. По результатам работы им были начислены полагающиеся выплаты в размере 450 118,98 рублей.

Сейчас в поликлинике трудятся 251 человек и 92 человека задействовано в непосредственно работе с новой коронавирусной инфекцией. За время работы всем врачам, включая врачей скорой помощи, сделано выплат на сумму около 7 миллионов рублей.

Работа в поликлинике в настоящий момент ориентирована на квартирную помощь, участковые терапевты делают до 21 вызовов в день, силами бригад скорой помощи выполняется до 57 вызовов в сутки.

-Очень важно понимать, что сегодня врачи Санкт-Петербурга находятся на передовой. Они ежедневно рискуют своим здоровьем и благополучием, делая свою работу, спасая жизни. Поэтому призываю не спекулировать на данную тему и не зарабатывать себе политических очков за счет врачей, - отметил Уваров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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