Детям из Санкт-Петербурга разрешили отдыхать летом в лагерях Ленинградской области: как будет организован досуг

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей, которые возможно откроются этим летом в России. Напомним, в каждом отдельно взятом регионе власти сами решают, когда это получится безопасно сделать. В целом санитарные врачи рекомендуют делать это на третьем этапе снятия ограничений.

Ранее глава комитета по образованию Жанна Воробьева заявляла, что до конца июня юных петербуржцев не будут отправлять в оздоровительные лагеря не только в другие регионы, но и в самом городе.

В федеральных рекомендациях также присутствует запрет на отдых детей в других регионах вплоть до снятия ограничительных мер. Однако там есть оговорка: дети, проживающие в городах федерального значения, отдыхают в субъектах, граничащих с этими городами. То есть, петербургским школьникам можно ехать в лагеря на территории Ленобласти, когда те откроются.

В Санкт-Петербурге лагеря планируют открывать с 1 июля 2020 года.

- Если эпидемиологическая обстановка позволит, то восемь летних лагерей в Петербурге и 34 в Ленобласти смогут начать прием детей раньше, уже с 15 июня, - уточнила Жанна Воробьева.

В целом же летний детский отдых в этом году будет совершенно особенным. Из-за пандемии коронавирусной инфекции для лагерей и школьников, которые сюда приедут, ввели множество ограничений и требований.

В первую очередь это касается санитарного состояния всего лагеря. Перед заездом смены его нужно полностью продезинфицировать и оснастить все здания дозаторами с антисептиком. И детям, и сотрудникам будут каждое утро и каждый вечер мерить температуру и, если она повышенная – моментально изолировать до приезда родителей или скорой. Ежедневная уборка, работники столовой в масках и перчатках, питание по графику, социальная дистанция полтора метра – все это прилагается.

В том, что за место в лагере еще придется поволноваться – сомневаться не приходиться: отряды будут небольшими – половина от планируемого. А еще каким-то образом в остаток лета надо «втиснуть» детей из детских домов, школ-интернатов и прочих социальных учреждений: для них рекомендуют организовать отдельный заезд и отдельные смены.

Еще важный момент: к документам, которые нужно собрать, чтобы ребенок поехал в лагерь, прибавляется новая справка – из поликлиники «об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19».

При этом лагеря превратятся в своего рода обсерваторы: если туда зашел, то 21 день с территории уже ни ногой. Это касается, как детей, так и взрослых. Все дети заезжают на смену в один день, «опоздавших» быть не может.

С учетом погодных условий дети должны будут как можно больше времени проводить на свежем воздухе. При этом, как вы понимаете, никаких массовых мероприятий не будет, да и родительский день отменяется. Если отправили ребенка в лагерь, то в следующий раз увидите его только по окончанию смены.

А если погода не позволяет, и дети занимаются в помещениях, то Роспотребнадзор рекомендует в таких случаях «пересмотреть режим работы лагеря, проводить занятия по интересам, кружки для разных отрядов в разное время с целью максимальной разобщенности детей».