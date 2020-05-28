Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 мая 2020 года: смерть беременной пациентки и массовые нарушения в НИИ имени Джанелидзе

«Комсомолка» подготовила для читателей последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 28 мая 2020 года. В очередной раз опасную инфекцию нашли у большого числа горожан.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 14463 случая заболевания COVID-19. 4458 пациентов уже выздоровели, а 158 – скончались. За прошедшие сутки коронавирусом заболели 387 человек, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

К сожалению, в Санкт-Петербурге впервые скончалась 34-летняя беременная пациентка с подтвержденным коронавирусом. Ее малыша не удалось спасти. Известно, что она была гражданкой иностранного государства. У женщины два раза останавливалось сердце, но медики раз за разом спасали ее. Увы, все закончилось трагедией.

НИИ скорой помощи имени Джанелидзе оштрафовали на 100 тысяч рублей за массу нарушений санитарных норм во время пандемии коронавируса. Проверка Роспотребнадзора показала, что в больнице, мягко говоря, позабыли о мерах безопасности. Часть медработников не использовала средства индивидуальной защиты, а в медучреждении устроили «проходной двор» между отделениями. Но это лишь вершина «айсберга». К слову, в данном НИИ коронавирусом заразились сразу 111 врачей. А всего по Северной столице число медиков, пострадавших при борьбе с COVID-19, составляет больше 700 человек.

Из-за вспышки опасной инфекции закрыли на карантин очередное общежитие со студентами. На этот раз не повезло петербургскому Политеху. Однако студентам всячески помогают и даже обещают им выплату в размере 4 тысяч рублей, чтобы те не голодали на двухнедельной изоляции.

Добавим, что «Комсомолка» пообщалась с ветеринарами, чтобы выяснить, есть ли в Санкт-Петербурге кошки, больные коронавирусом. Ответы экспертов удивляют.