Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: заболели еще 383 человека

Оперативный штаб по ситуации с распространением коронавируса в России привел новые данные по заболевшим, умершим и вылечившимся за последние 24 часа. Также стали известны Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года.

- По состоянию на 10:35 28 мая в Санкт-Петербурге подтверждены 383 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 14 846 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Количество новых заболевших за последние сутки оказалось примерно таким же, как в последние дни с учетом вероятностных колебаний. То есть можно говорить о выходе на плато, когда роста числа зараженных нет. При этом пока заболевших горожан больше, чем вылечившихся.

За прошедшие 24 часа петербургские врачи выписали 325 человек. А общее количество излечившихся составило 4783 пациента.

К сожалению, стало известно о еще девяти смертях по причине коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в Санкт-Петербурге скончались уже 167 человек.

В активной фазе болезни остаются 9896 горожан.