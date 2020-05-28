2020-05-28T10:59:05+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: заболели еще 383 человека

Мы собрали последние данные про новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: общее число заболевших составило 14 846 человек
Петр КИБЕР
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Стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года.Стали известны новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Оперативный штаб по ситуации с распространением коронавируса в России привел новые данные по заболевшим, умершим и вылечившимся за последние 24 часа. Также стали известны Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года.

- По состоянию на 10:35 28 мая в Санкт-Петербурге подтверждены 383 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 14 846 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Количество новых заболевших за последние сутки оказалось примерно таким же, как в последние дни с учетом вероятностных колебаний. То есть можно говорить о выходе на плато, когда роста числа зараженных нет. При этом пока заболевших горожан больше, чем вылечившихся.

За прошедшие 24 часа петербургские врачи выписали 325 человек. А общее количество излечившихся составило 4783 пациента.

К сожалению, стало известно о еще девяти смертях по причине коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в Санкт-Петербурге скончались уже 167 человек.

В активной фазе болезни остаются 9896 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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