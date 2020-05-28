Какие профессии нужны всегда: и во время кризиса, и после него

Где искать стабильность

Эпидемия коронавируса постепенно отступает, но эксперты предупреждают: экономические последствия и для граждан, и для предприятий будут тяжелыми. После полутора месяцев нерабочих дней многие прежде благополучные компании закрываются, сокращают работников и распродают активы. По статистике, с начала эпидемии официальная безработица в России выросла на 29,5 процента - это 1,6 миллиона человек, оставшихся без заработка! А ведь есть и неофициальные данные, которые в разы выше.

Но даже в такие неспокойные времена есть отрасли, которые не реагируют на происходящее, по-прежнему работают с полной загрузкой и даже набирают персонал. Прежде всего это крупные промышленные предприятия. К примеру, знаменитые петербургские Ижорские заводы и сейчас приглашают на производство квалифицированных рабочих и инженеров. Современное машиностроительное предприятие проектирует и изготавливает оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения. И ни эпидемия, ни кризис на загрузку Ижорских заводов не повлияли.

- Предприятие одно из первых вышло из режима нерабочих дней, так как относится к системообразующим компаниям. Сейчас заводы загружены как перспективными атомными заказами, так и заказами на поставку нефтеперерабатывающего оборудования. Другими словами, работа есть и будет, - рассказали «Комсомолке» на предприятии.

Поэтому сотрудникам Ижорских заводов безработица точно не грозит. А всем, кто готов прийти работать на производство, крупное промышленное предприятие предлагает стабильность и уверенность в завтрашнем дне: белую зарплату, хороший соцпакет и комфортные условия труда.

Кадры нужны всегда

Ижорские заводы готовы обеспечить выполнение любого заказа под ключ. И заказчики это ценят. В числе партнеров такие гиганты отечественной промышленности, как ГК «Росатом», НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и другие. Впрочем, руководство предприятия прекрасно понимает, что без квалифицированных работников реализовать такие важные контракты просто невозможно. Поэтому Ижорские заводы бережно относятся к своим кадрам, создавая максимально комфортные условия для роста и развития каждого сотрудника, будь то сварщики или технологи, производственные мастера или конструкторы.

Работать на одном из старейших предприятий престижно и при этом очень комфортно: чистые и отремонтированные бытовые помещения, столовые с дотацией на питание, добровольное медицинское страхование, частичная компенсация проезда до работы и аренды жилья для иногородних - это сегодняшний день ижорских машиностроителей. И, что самое важное, здесь искренне убеждены, что люди - главная ценность компании.

- Производительность, безусловно, важна, но здоровье и безопасность сотрудников - важнее. В условиях ограничений из-за распространения коронавируса мы соблюдаем все санитарные нормы и требования, снабжаем персонал средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, организуем развозку. Мы хотим, чтобы специалисты не просто выбирали нас как работодателя, но и оставались с нами надолго, - говорят на предприятии.

Сотрудники для предприятия — главная ценность, поэтому для них создают комфортные условия труда. Фото из архива предприятия.

НА ЗАМЕТКУ

Ищете работу? Вас уже ждут!

Ижорские заводы сейчас - это машиностроительный комплекс с современной технической базой, которая отвечает всем требованиям промышленной и трудовой безопасности. Здесь трудятся высококвалифицированные профессионалы, готовые делиться своим опытом и получать новый. И вы можете стать частью этой команды.

Кто нужен сейчас

Токарь-расточник

Что нужно будет делать: работать на горизонтально-расточных станках марок 2Б660Ф2, 2Г660ДФ4, 2А622Ф4, HBW135TR.

Условия:

- полная занятость, сменный график

- достойные условия труда: цех освещаемый, вентилируемый и отапливаемый. Раздевалки оборудованы шкафчиками и душевыми - официальное трудоустройство, соцпакет по ТК РФ

- белая зарплата без задержек два раза в месяц

- добровольное медицинское страхование

- дотация на питание 50 процентов

- компенсация проезда до места работы 50 процентов на ж/д транспорте

- спецодежда, средства индивидуальной защиты (СИЗ), их стирка и химчистка за счет завода

- иногородним компенсируется аренда жилья - 10 тысяч рублей ежемесячно

- возможность развития и реализации потенциала

- высокая корпоративная культура (спортивные и праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и другое).

Какие требования: опыт работы 1-3 года, наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию.

Зарплата: от 70 000 рублей до вычета налогов.

Оператор станков с ЧПУ

Что нужно будет делать: работа на токарных станках (стойка Siemens). Ключевые навыки: знание станков Sinumerik, Siemens, Fanuc, Toshiba, Skoda.

Условия:

- полная занятость, сменный график

- достойные условия труда: цех освещаемый, вентилируемый и отапливаемый. Раздевалки оборудованы шкафчиками и душевыми

- официальное трудоустройство, соцпакет по ТК РФ

- белая зарплата без задержек два раза в месяц

- добровольное медицинское страхование

- дотация на питание 50 процентов

- компенсация проезда до места работы 50 процентов на ж/д транспорте

- спецодежда, средства индивидуальной защиты (СИЗ), их стирка и химчистка за счет завода

- иногородним компенсируется аренда жилья - 10 тысяч рублей ежемесячно

- возможность развития и реализации потенциала

- высокая корпоративная культура (спортивные и праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и другое).

Какие требования: опыт работы, наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию

Зарплата: от 60 000 рублей до вычета налогов.

Инженер-конструктор

Что нужно будет делать: разрабатывать конструкторскую документацию, составлять общие компоновки, разрабатывать модели, разрабатывать инструкции. В обязанности входит конструкторское сопровождение в период изготовления, сборки и испытаний оборудования. Необходимые ключевые навыки - AutoCAD, Autodesk Inventor, Компас-3D, инженерные системы, разработка проектной документации.

Условия:

- официальное трудоустройство

- полная занятость, полный день

- белая зарплата без задержек два раза в месяц

- добровольное медицинское страхование

- дотация на питание 50 процентов

- компенсация проезда до места работы 50 процентов на ж/д транспорте возможность развития и реализации потенциала

- высокая корпоративная культура (спортивные и праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и другое).

Какие требования: опыт работы 3-6 лет, профильное высшее техническое образование (котло-реакторостроение, ядерные реакторы и энергетические установки). Уверенное пользование MS Office, Autocad, Autodesk Inventor, Интермех, умение читать чертежи и разбираться в РКД.

Зарплата: по итогам собеседования.

По всем вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, Фидерная улица, б/н, Ижорский завод. Телефон для связи: 8 (812) 322-8-322.

СПРАВКА

Ижорские заводы - одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Модернизация предприятия превратила Ижорские заводы в уникальный промышленный кластер, где производят оборудование для сложнейших отраслей промышленности. Уже более шестидесяти энергоблоков как российских, так и зарубежных атомных станций работает на оборудовании, изготовленном в Колпино. Более сотни сосудов высокого давления работает на нефте- и газоперерабатывающих заводах страны.