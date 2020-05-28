Оптимистичный прогноз на июнь в Санкт-Петербурге 2020: Лето придет вовремя

Пока большей части России пугают похолоданием, которое грядет 1 июня 2020 года, петербуржцы продолжают наслаждаться теплом. Как рассказал «Комсомолке» главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, циклон, который принесет с собой арктический воздух, нас не заденет. Так что лето в Санкт-Петербурге придет точно по расписанию!

- Еще в начале недели мы не могли точно сказать, зацепит нас или нет, - объясняет Колесов. – Но сегодня уже было видно: пройдет стороной!

По словам синоптика, фронт, который закрыл небо облаками в четверг, в Санкт-Петербурге не задержится.

- Температура у нас будет держаться на уровне +20 градусов и выше, - рассказывает Александр Колесов. – Осадков не предвидится, пока что город находится во власти теплых воздушных масс.

Осталось дождаться окончания карантина, чтобы побежать на пляж!Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В общем, лету – быть. Серьезных изменений погоды в Петербурге синоптики не предсказывают, как минимум, в ближайшие десять дней. Дальше перспективы традиционно не озвучивают: напоминают, что чем долгосрочнее прогноз, тем меньше у него шансов сбыться.

Что может подпортить ощущения лета, так это ветер. Северный, северо-западный, северо-восточный – такой будет дуть до конца недели. Причем, если в пятницу он будет слабым, то в воскресенье утром и днем могут быть сильные порывы.