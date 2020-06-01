Растительное молоко против коровьего: Заменит ли модная новинка традиционный продукт

1 июня отмечается Международный День молока. Праздник родился сравнительно недавно, но уже успел набрать популярность в разных странах мира. В нашей стране молоко всегда считалось незаменимым и полезным для человека. Однако тенденции меняются, и за последние годы возникло много споров на тему молока. Так ли оно необходимо? Хорошо ли этот продукт усваивается организмом? Вместе с этим популярность набирает «растительное молоко» из сои, овса, миндаля. Купить его можно на прилавках уже любого магазина.

Но так ли полезна эта альтернатива? Можно ли назвать составляющие этого продукта полноценным заменителем животного белка? Кому полезнее обычное молоко, а кому растительное? Как молоко влияет на иммунитет и должно ли оно присутствовать в рационе школьников? Эти и другие вопросы в прямом эфире, посвященном празднику, обсудят наши эксперты - президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова, директор по корпоративным отношениям в регионе Запад Группы Компаний Danone в России Евгения Фалькова, а также врач-педиатр, менеджер по работе с медицинской общественностью Группы Компаний Danone в России Евгения Соколовская.

Они расскажут зачем молоко насыщают витаминами и как правильно выбрать молочные продукты. Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru (эфир станет доступен на этой странице во вторник, 2 июня) и в социальных сетях – в официальных группах «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге». Присоединиться к диалогу может любой желающий. Свои вопросы спикерам вы можете задать прямо сейчас (в комментариях к этой публикации) или во время прямого эфира.

Начало трансляции 2 июня 2020 года в 12.00. Присоединяйтесь!

КОНКРЕТНО

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