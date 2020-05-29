Дома не скучно: «Комсомолка» выбрала победителей фотоконкурса «Удаленка»

Последние два месяца мы все живем в необычных для себя условиях. В обиход вошли такие слова, как «карантин» и «самоизоляция», и всем нам пришлось учиться чему-то новому. И научились ведь! Теперь мы можем работать, даже если под боком сладко урчит кот, а ребенок без конца просит с ним поиграть. Не менее важно и другое открытие: у нас есть все, чтобы сделать жизнь насыщенной и интересной даже в четырех стенах. Об этих выводах, полученных за время вынужденного домоседства, нам рассказали сами петербуржцы - участники фотоконкурса «Удаленка».

ГОТОВИЛИ, РИСОВАЛИ, ТРЕНИРОВАЛИСЬ

В конце марта «Комсомолка» и торговая марка «4 сезона» решили поддержать горожан и помочь им увидеть прекрасное даже в самоизоляции. Нашим читателям мы предложили поделиться своими историями и снимками о том, как они проводят время дома. В ходе конкурса о своих карантинных приключениях рассказало около полусотни человек. Не скучали они по-разному: обустраивали красивые рабочие места, играли в настольные игры, музицировали, рисовали картины и делали пародии на шедевры мирового искусства.

На что только не хватало фантазии нашим читателям. Например, Ксения Рулова устроила на кухне программу «Модный приговор», а Сергей Петров научил сынишку держать в руках пилу. Навыки владения инструментом мужчины оттачивали прямо в квартире. Еще одного мастера на все руки растит петербуржец Сергей Иванов - с сыном он соорудил кормушку для пернатых. Разноцветной конструкции даже дали название - кафе «Птичник».

А сколько в конкурсе поучаствовало котов и кошечек. Пушистые помощники поддерживали хозяев во время домашнего рабочего дня и лезли любопытными носами прямо в экраны. Также отдельного внимания заслуживают кулинарные подвиги петербуржцев. Экспериментировали и творили участники фотоконкурса семьями. Например, Елена Миленина в компании мужа и троих ребятишек налепила пельменей на полгода вперед. А Ирина Фирсова вместе с дочкой испекла вкуснейший пирог.

Мы в свою очередь тоже не сидели на месте: в группах «Комсомолки» в социальных сетях рассказывали о наших любимых рецептах, приготовленных из продукции ТМ «4 сезона». За время самоизоляции овощные смеси и галеты не раз выручали сотрудников редакции. С начала режима удаленной работы понятие «бизнес-ланч» осталось в прошлом, поэтому готовить пришлось значительно чаще. И «4 сезона» стали палочкой-выручалочкой! Следуешь инструкции на упаковке и уже через 15-30 минут вкусное и здоровое блюдо можно подавать к столу. Ну не магия ли? У нас с коллегами даже появился свой рейтинг любимых рецептов. В тройку лидеров вошли: сливочный суп с шампиньонами, овощные лукошки и фруктовые корзинки (найти их можно ниже. - Прим. Авт.). Уже возник вопрос: а кому нужны те бизнес-ланчи?

«НЕ ТАК УЖ ПЛОХО ДОМА БЫТЬ»

Спустя полтора месяца голосования пришло время подвести итоги. Победителей конкурса выбирали в двух критериях: за количество лайков и за оригинальность истории о карантинных буднях. Определиться с тройкой финалистов, для которых ТМ «4 сезона» приготовили подарки, было непросто. Первой победительницей стала петербурженка Ксения Арбузова. К заданию она подошла творчески. О своем досуге женщина рассказала в стихах.

Новость с номером один: объявили карантин!

Дом не стоит покидать! День, неделю или пять...

Но привыкли люди быстро, пришли правильные мысли.

Все осели на диванах и в онлайне строят планы.

Вроде, не собраться дружно,

Но и в офис нам не нужно.

Можно спортом заниматься

И от дел не отрываться!

В монополию играть

Целый день иль даже пять!

Для ухода за лицом сделать маску с огурцом,

И прям в ней - на совещанье,

Ведь без видео собранье.

У камина я с чайком

Говорю с учеником

И печатаю отчет -

Беззаботно жизнь идет!

В общем, если посудить,

Не так уж плохо дома быть,

И работать и играть

День, неделю или пять.

О конкурсе Ксения услышала на Радио «Комсомольска правда в Петербурге» 92.0 FM, которое играет в их доме по утрам. Фотографию она и ее дочурка сделали специально для конкурса.

- Чему я точно научилась за последние два месяца, так это грамотно использовать свое время. Помимо того что нужно было заниматься с ребенком, я продолжала работать. И это был интересный вызов, - улыбается Ксения. - А еще мы готовили много выпечки: тортики, пирожные. Дочка очень довольна.

«ЗАМЕЧАТЬ КРАСОТУ В МЕЛОЧАХ»

Еще два специальных приза за креативные снимки получили Елена Балаболова и Анастасия Головастикова. Участницы прислали на конкурс фотографии своих «домашних офисов». В итоге Елена стала лидером голосования - уж очень посетителям сайта «КП» понравился творческий подход в организации рабочего места. А вот Анастасия покорила нас и наших партнеров своим оптимизмом и целеустремленностью.

- Переход на удаленную работу дал мне возможность почувствовать себя настоящим Цезарем: одновременно участвовать в совещаниях и варить вкусный суп, ставить задачи дизайнерам и параллельно стоять в планке! Что может быть веселее и эффективнее? - поделилась своим опытом Анастасия. - За время карантина я прошла две недели курсов английского, вышивала, занялась изучением фейсбилдинга, посмотрела два балета и оперу в прямом эфире и много-много всего. Но самое главное - я научилась правильно распределять свое рабочее время, налаживать коммуникацию, даже если партнеры находятся по ту сторону экрана и видимся мы впервые. А еще научилась замечать красоту в мелочах. Как, например, эта чудесная радуга на моем рабочем месте.

Всем победительницам мы уже вручили подарочные наборы от торговой марки «4 сезона». Упаковки с заморозкой помогут разнообразить меню, а полезные в быту вещи скрасят процесс готовки. Также призы подготовила «Комсомолка»: книги, посвященные здоровому питанию, и блокноты с иллюстрациями художника Васи Ложкина. Его картины точно добавят красок затянувшей самоизоляции.

Источник pxhere.com.

ЛЮБИМЫЕ РЕЦЕПТЫ «КП»

ОВОЩНЫЕ ЛУКОШКИ

Надо: 2 яйца, 200 г (1/2 пачки) замороженной смеси «Весенние овощи» марки «4 сезона», 100 г шампиньонов, 80 г сыра, масло для смазывания формы, соль и перец по вкусу.

Готовим: 1. Жароупорные формы (две небольшие или одну большую) смазать маслом. 2. Овощи смешать с яйцами и сыром, оставив немного сыра для посыпки. Посолить, поперчить. 3. Выложить овощи в форму. Выпекать при температуре 180°С 30 минут.

СУП С ШАМПИНЬОНАМИ

Надо: 400 г нарезанных шампиньонов «4 сезона», 3 картофелины, 100 г плавленого сыра, 50 мл 10%-ных сливок, 500 мл овощного или куриного бульона, соль, перец и зелень по вкусу. Готовим: 1. Грибы отварить вместе с нарезанным картофелем в бульоне в течение 10 минут после закипания. 2. Добавить сыр, сливки, соль и перец. Варить еще пару минут. 3. Подавать со свежей зеленью.

ФРУКТОВЫЕ КОРЗИНКИ

Надо: для теста: 100 г пшеничной муки, 1 яйцо, 40 г сливочного масла; для начинки: 300 г замороженной фруктовой смеси «4 сезона», 30 г сахара, 30 г миндаля для подачи. Готовим: 1. Для теста смешать масло с яйцом, постепенно добавляя муку, замесить мягкое тесто. 2. Выложить тесто в небольшую форму, формируя бортики. Подойдет форма диаметром 16 см. 3. На тесто выложить фруктовую смесь, посыпать сахаром. 4. Выпекать при температуре 180°С 25 минут. Остывший пирог посыпать молотыми орехами. Больше рецептов ищите здесь.

СПРАВКА «КП»

«4 сезона» - ведущая российская марка замороженных продуктов питания. В ассортименте компании овощи, ягоды, овощные смеси, галеты и готовые блюда. При производстве используются плоды только лучших сортов, которые выращиваются в России. Вся продукция марки «4 сезона» замораживается в первые часы после сбора урожая, что позволяет сохранить максимальное количество витаминов и полезных свойств. А еще марка «4 сезона» помогает готовить вкусно, полезно и быстро, что важно не только в режиме удаленки!