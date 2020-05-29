2020-05-29T16:58:10+03:00
Общество

Петербуржцы обмениваются детскими вещами, чтобы помочь друг другу в трудное время

Движение бэбишеринг набирает популярность среди горожан
Маргарита РЕПИНА
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Горожане могут забрать необходимые вещи. Фото: организаторы проекта.Горожане могут забрать необходимые вещи. Фото: организаторы проекта.
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Самоизоляция стала большим вызовом для семей с детьми: детские сады закрылись, нагрузка на родителей выросла. У многих семей сократились доходы. А вот дети и их тяга к новым впечатлениям — продолжают расти как ни в чем не бывало.

Несмотря на государственные выплаты, многие семьи стараются экономить. На помощь приходят шеринговые сообщества, такие как «Бэбишеринг. Обмен детскими вещами» — в них люди дарят вторую жизнь своим вещам. Тем, которые по каким-то причинам не подошли или уже стали не нужны и остались пылиться в квартире.

Помимо очевидной экономии семейного бюджета, такой обмен детскими вещами — возможность поучаствовать в благотворительности, оказать помощь тем, кто в ней действительно нуждается, а еще — освободить место в квартире, в которой за время самоизоляции могло стать тесно.

Пример сообщения в соцсети. Фото: скриншот.

Пример сообщения в соцсети. Фото: скриншот.

Бэбишерингу чуть более полутора лет, и сейчас он насчитывает 27 филиалов в 22 городах и 16 регионах. В октябре 2019 года проект получил поддержку Фонда президентских грантов на дальнейшее развитие. Руководитель проекта Виктория Иоффе — экологический активист, и ее проект в этом на нее похож. Бэбишеринг пропагандирует разумное потребление, повторное использование вещей, снижение производства и сокращение отходов. Экологично и общение внутри сообщества, которое бережно модерируется.

Само сообщество отличается активностью. Пожалуй, самым важным отличием Бэбишеринга от групп по типу «отдам даром» является тот факт, что в Бэбишеринге на каждого участника приходится в 10 раз больше публикаций.

- В первые несколько месяцев работы сообщества у нас публиковалось 3-4 поста в неделю. К марту 2020 года эта цифра выросла до 15-20 постов в день, иногда и 40, — рассказывает Виктория.

По мере того, как карантинные меры по всей России ослабляются, участники сообщества возобновляют обмен вещами. У многих накопились вещи, чтобы отдать. У многих — актуализировалась потребность экономить. Бэбишеринг призывает разбирать вещи, сменить сезон одежды на летнюю, отложить то, из чего выросли и то, чем уже не пользуетесь, подготовить для отдачи, разместить пост. Или найти что-то нужное для себя в имеющихся объявлениях. А забрать — после отмены самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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