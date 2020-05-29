2020-05-29T17:15:00+03:00
Звезды

«Я хочу быть сильной женщиной!»: IOWA рассказала о съемках нового клипа

Артистка призналась, что работа над этим видео изменила ее и сподвигла повзрослеть
Алина ЧЕМЕРИС
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Декорациями нового клипа IOWA стала испанская киностудия. Фото: Yukka PodolskayaДекорациями нового клипа IOWA стала испанская киностудия. Фото: Yukka Podolskaya
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Дикий Запад, бравые парни заходят в салун, где их встречает эффектная барышня в откровенном наряде, которая следит, чтобы у ковбоев не заканчивалась выпивка… И это отнюдь не сценарий вестерна, это новый клип популярной певицы Кати IOWA «Потанцуй со мной». Премьера состоялась сегодня, 29 мая. За пять часов ролик набрал свыше 6 тысяч просмотров. О том, насколько важными были эти съемки, Катя рассказала в интервью «КП-Петербург».

Декорациями нового клипа стала испанская киностудия. Режиссером – Таню Муинью, которая ранее работала с Кэти Перри и Монатиком. Для Кати погружение в мир дикого Запада стало настоящим экспериментом.

- Я в этом клипе много танцую. Я обожаю танцевать. Так передается моя энергия, - делится певица. – Этот клип позволил мне почувствовать себя по-новому, это было взросление. Я поняла, что нельзя себе говорить: я толстая, я некрасивая, я чего-то недостойно, мне бы поменьше нос, побольше глаза, повыше рост… В таком случае в собственном я буду чувствовать себя ужасно! Но я могу ощущать себя и супергероем вестерна и всех удивить.

Позвонив режиссеру еще до съемок, Катя сказала: «Я хочу в этом клипе быть сильной женщиной!». Пожелания артистки были учтены: на видео певица прекрасно ездит на лошади, управляется с оружием и метким выстрелом сбивает с ног противника. При этом она не перестает быть женщиной и находит своего героя, который в конце клипа укрывает ее своим плащом.

- Мне очень понравилось то, что в результате получилось, - признается Катя. – У нас была потрясающая команда! Мой клип – это личное послание всем девчонкам. Перестаньте обращать внимание на псевдонесовершенства своего тела! Не копите недовольство собой, это ведь спроецируется на вашу жизнь. Не лучше ли взять паузу, прислушаться к себе и понять, чего действительно хочется. А потом – просто включить музыку и танцевать!

IOWA - Потанцуй со мной (official music video).

ИСТОЧНИК KP.RU

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