«Классика в честь Дворцовой»: В День рождения Петербурга пройдет онлайн-концерт с участием звезд мировой оперы

Альянс традиций и высоких технологий, музыкальное шоу «Классика на Дворцовой» на протяжении 7 лет остается главным музыкальным событием празднования Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга. В этом концерте мечтают петь звезды мировой оперы, туристы подгадывают под него визит в наш город, а петербуржцы отменяют самые насущные дела. Какой бы непредсказуемой ни была погода, «Классика на Дворцовой» неизменно собирает сотни тысяч зрителей на площади. В этом году из-за пандемии, которая погрузила мир в новую реальность, знаменитый концерт не сможет состояться у стен Зимнего дворца – и, тем не менее, он состоится. Пусть не на Дворцовой, но зато в ее честь.

27 мая в 20.00 в эфире, на сайте и в социальных сетях телеканала «Санкт-Петербург» (ВКонтакте, Facebook и ОК.ru) состоится премьера видеоконцерта «Классика в честь Дворцовой», подготовленного Творческим брендом Dance Open.

В этом году телевизионный формат пришел на смену open-air и предложил ряд новых сценарно-режиссерских преимуществ: зрителей ждет не просто праздник оперного искусства, а настоящий музыкально-просветительский спектакль с яркими эпизодами истории и подлинно петербургскими героями.

Фото: предоставлено организаторами.

Съемки концерта ведутся на закрытой театральной сцене, но создатели «Классики на Дворцовой» обещают сохранить зрелищность и брендовый формат.

- Мы сохраняем все, что допустимо в новых условиях: атмосферные мультимедийные декорации для каждого номера, художественный свет, многоплановую съемку высочайшего качества, только живой звук и живое музыкальное сопровождение, – комментирует режиссер-постановщик проекта Екатерина Галанова. – Даже легендарная хрустальная люстра, символ «Классики на Дворцовой», за подъемом которой так любят наблюдать петербуржцы, «переедет» на съемочную площадку и порадует зрителей.

В концертной части проекта примут участие ведущие вокалисты Петербурга и страны: Заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника Джиоева (сопрано), звезды Мариинского театра Алексей Марков (баритон), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Оксана Шилова (сопрано), Ольга Пудова (сопрано), Елена Стихина (сопрано), Александр Трофимов (тенор), Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и солист Московского театра «Новая Опера» Георгий Васильев.

В музыкальную программу вечера войдут знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, из оперетт Легара, Кальмана, Бернстайна, мелодичные неаполитанские серенады и даже всемирно известные эстрадные хиты.

А ЧТО ЕЩЕ?

Просветительская программа сложится из легкой прогулки по Дворцовой площади и виртуального путешествия по самым знаковым местам Петербурга. В паузах между концертными номерами открывать любимый город заново зрители отправятся в компании с ведущими проекта, артистами Евгением Дятловым и Кариной Разумовской. В неспешной беседе о домах и дворцах, императорах и поэтах, шутах и фаворитах Петербурга невидимые нити протянутся от петербургских «мест силы» к музыкальным произведениям, вошедшим в программу концерта. Мгновение – и с набережной реки Мойки мы погрузимся прямиком в океан испанской страсти, а из знаменитого Дома Книги перенесемся на страницы оперетты Леонарда Бернстайна… Как работает эта петербургская «машина времени» и почему так легко преодолевает она любые границы и расстояния, мы узнаем 27 мая в 20.00.

Яркой теплой эмоцией и столь необходимой сегодня живой поддержкой прозвучат в проекте видеопоздравления с Днем города от выдающихся петербуржцев. Зрители увидят и услышат Алису Фрейндлих, Льва Додина, Михаила Пиотровского, Льва Лурье, Тамару Москвину, Николая Валуева, Ларису Листову, Евгения Водолазкина, Максима Леонидова. С Днем рождения Петербург поздравят игроки и легенды футбольного клуба «Зенит».