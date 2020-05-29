Студенчество Санкт-Петербурга присоединится к работе горячей линии «Мы вместе»

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна совместно с Фондом Росконгресс помогут студентам городских вузов трудоустроиться в рамках реализации проекта круглосуточной общероссийской горячей линии «Мы вместе». Согласно соглашению, подписанному вчера, студенты очной формы обучения государственных вузов Санкт-Петербурга выступят в качестве операторов «горячей линии». В их задачи будет входить консультирование пожилых и маломобильных людей по вопросам приобретения и доставки продуктов и лекарств.

Соглашение о сотрудничестве вуза с Фондом Росконгресс стало одним из шагов по расширению программы по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга, запущенной СПбГУПТД в апреле этого года в качестве одного из утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ региональных проектов по поддержке студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии.

- Студенты — это люди, которые в ближайшем будущем станут основой развития общества и экономики России. На них лежит большая ответственность в это непростое время. Работая на горячей линии и помогая таким образом людям старшего поколения, они не только могут получить неоценимый опыт, но и проявить свои деловые и человеческие качества. Уверен, это пригодится им в их дальнейшей деятельности и жизни, — отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Трудоустройство студентов осуществляется на портале СТУДРАБОТА.РФ, разработанном СПбГУПТД для информирования студентов о вакансиях и для заключения с ними договора гражданско-правового характера. Оплата труда будет финансироваться в размере 12 622,10 рублей в месяц за минусом НДФЛ. Студенты будут работать по графику 5 дней в неделю по 4 часа, смогут выбирать удобные дни и смены.

- Развивающийся кризис затронул практически все социальные группы. Особенно непросто сейчас приходится нашим согражданам старшего поколения, но и студенты столкнулись с большим количеством трудностей. Очень символично и в духе нашего города выглядит то, что в рамках проекта под названием «Мы вместе» люди, оказавшиеся в тяжелых жизненных обстоятельствах, помогают друг другу. Студенчество России и Санкт-Петербурга не раз подставляло плечо своей Родине. Мы уверены, что и в этот раз ребята проявят свои лучшие качества, — поделилась своим мнением проректор по информационной политике и приему СПБГУПТД Анна Коробовцева.