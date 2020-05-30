2020-05-30T12:21:15+03:00
Общество

Менеджеры, администраторы: За два месяца в Санкт-Петербурге больше 60 тысяч человек стали безработными из-за коронавируса

Специалисты не исключают, что к осени число безработных в Санкт-Петербурге может значительно вырасти
Полина ЖУКОВА
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За месяц в Санкт-Петербурге безработными стали еще 60 556 человек.За месяц в Санкт-Петербурге безработными стали еще 60 556 человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ни для кого не секрет что из-за коронавируса очень много людей потеряли работу. Жители Санкт-Петербурга, к сожалению, не исключение. Еще недавно город «хвастался» тем, что у нас один из самых низких уровней безработицы в стране – 1,5 процента. Теперь же он вырос до показателя 2,3. В Комитете по труду «КП-Петербург» рассказали, что за период коронавируса (с 30 марта по 29 мая) потеряли работу 60 556 петербуржцев. Это люди самых разных профессий.

– По последнему месту большая часть работала менеджерами и специалистами. Также среди людей, вставших на учет, есть администраторы, бухгалтеры, продавцы, кассиры, инженеры, кладовщики, водители, повара, – отмечают в Комитете.

За время пандемии в Петербурге только 740 человек смогли трудоустроиться через Центр занятости. Притом, что вакансий там много – больше 32 тысяч. Кроме того, организации предлагают около 1,6 тысяч временных мест. По понятным причинам спрос на определенные специальности сегодня особенно высок.

– Организации нуждаются в медицинском персонале (медицинские сестры, врачи, врачи-специалисты) и социальных работниках, – говорят в комитете.

Зовут на работу также инженеров-технологов, программистов, курьеров, швей, водителей, подсобных рабочих, плотников, монтажников.

Уровень безработицы в Петербурге вырос до 2,3%. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уровень безработицы в Петербурге вырос до 2,3%.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

И хотя постепенный выход из режима «карантина» в Петербурге не за горами, ситуация на рынке труда остается тревожной. В городе не исключают, что к осени число безработных может значительно вырасти.

– При негативном сценарии к концу августа количество зарегистрированных безработных может достигнуть 100 000 человек, – добавляют в комитете.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Уровень безработицы в Петербурге вырос до 2,3%

Сегодня зарегистрированы всего – 72 276 безработных

С 30 марта по 29 мая потеряли работу – 60 556 человек

Работают – свыше 3 млн человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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