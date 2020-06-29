Открытие купального сезона в Санкт-Петербурге 2020: когда откроют и какие правила будут действовать

Лето на носу, и открытие купального сезона в Санкт-Петербурге 2020, похоже, все-таки состоится. И даже более того — есть все шансы, что он начнется уже в обозримом будущем. Об этом «Комсомолке» в Санкт-Петербурге» сегодня, 29 мая, рассказали в городском управлении Роспотребнадзора.

- Пока, конечно, что-либо загадывать слишком рано, - констатировали в пресс-службе ведомства. - Пока что речь о том, чтобы открыть для свободного посещения городские пляжи, не заходила. Но мы все-таки надеемся на то, что санитарно-эпидемиологическая обстановка у нас в ближайшие наладится, и купальный сезон начнется без опозданий.

Почувствовав летнее тепло, люди сами понемногу выбираются на пляжи.Фото: Артем КИЛЬКИН

Внушает оптимизм тот факт, что сотрудники Роспотребнадзора планируют в ближайшее время заняться мониторингом городских водоемов - в частности, оценить качество и безопасность воды и состояние пляжей. Эту работу ведомство выполняет ежегодно — и, как правило, начинается она незадолго до «официального» старта купального сезона.

Что же касается ситуации с коронавирусом, то пока наиболее вероятной датой начала купального сезона как в России в целом, так и в Санкт-Петербурге в частности называют первые числа июля. Если городу удастся соблюсти три первоочередных условия — снижение коэффициента распространения COVID-19, увеличение количества тестов, выполняемых в сутки, и освобождение не менее 50 % коек в инфекционных стационарах — то к тому моменту заболеваемость уже благополучно пойдет на спад.