В Ленобласти полицейские поймали мошенников, продававших пенсионерам ионизаторы «для борьбы с вирусами»

В Ленинградской области полицейские накрыли фирму, сотрудники которой продавали пенсионерам ионизаторы, которые якобы борются с вирусами. Жертвами подозреваемых стали 87-летний пенсионер и 61-летняя женщина. Мужчина, беспокоившийся из-за пандемии, купил два прибора почти за 30 тысяч рублей, женщина один - за 15 тысяч рублей. Как оказалось, продажей "девайсов для дезинфекции" занимались работники местного ИП.

- Сотрудники полиции установили причастность двух мужчин - 31-летнего жителя Красноярска и 29-летнего жителя Иркутска, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Оба мужчины работают менеджерами в коммерческой организации. Полицейскими проведено три обыска в квартирах и в офисе коммерческой фирмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/782066" frameborder="0"></iframe> В Ленобласти продавали ионизаторы, которые якобы борются с вирусами.

Предполагаемых организатором "аферы" оказался бизнесмен, который закупал ионизаторы оптом, а потом продавал через своего компаньона в розницу. Что еще интереснее, у горе-бизнесмена полицейские нашли удостоверение сотрудника ФСБ, которые сам предприниматель назвал сувенирным.

Полицейские забрали из офиса коммерсанта 490 ионизаторов, которые коммерсанты хотели продать. Сейчас полиция ищет всех жертв предпринимателей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".