Как изменился рынок труда Петербурга из-за пандемии

Рынок труда тяжело переживает последствия коронавируса. Трансформация этой сферы началась с первых дней пандемии и не заканчивается до сих пор. По прогнозам Комитета по труду и занятости населения Петербурга, в ближайшем будущем цифры по безработице вырастут до показателей середины 90-х годов прошлого века. Без заработка рискует остаться до 70 тысяч человек. Что сейчас происходит на рынке труда и кого ждут работодатели? Об этом «Комсомолке» рассказали аналитики крупнейшего в стране сервиса по поиску работы HeadHunter.

УДАР ПО СПОРТУ И КРАСОТЕ

Эхо коронавируса долетело до петербургского рынка труда в апреле. Именно в это время в стране объявили режим самоизоляции. На то, что «пронесет», работодатели, судя по всему, надеялись до последнего.

- В марте число вакансий в Петербурге на hh.ru уменьшилось всего на 1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, - рассказали «КП» в HeadHunter. - А вот в апреле рынок предложений о работе просел на 21% процент по отношению к показателю прошлого года. Если сравнивать с прошлым месяцем, мартом, наблюдается та же негативная динамика: за месяц рынок вакансий в городе потерял 17% рабочих мест.

Например, резко сократилось количество предложений в индустрии спорта и красоты. Процесс был запущен еще в марте (минус 6% вакансий к прошлому году), а в апреле ситуация усугубилась. Активность работодателей в этом сегменте упала на 54%.

- Аналогичная динамика наблюдается и в секторе туризма, гостинично-ресторанного бизнеса: в марте 2020 года по сравнению с 2019-м рынок вакансий просел на 17%, в апреле - на 74%, - отмечают в пресс-службе компании.

ЖДУТ МЕДИКОВ И АЙТИШНИКОВ

Как и прежде, самыми желаемыми сотрудниками остаются специалисты из сфер ИТ и Интернета. В этой категории размещен 21% от всех предложений о работе в апреле. Также оживление наблюдается в продажах (20%), производстве (11%) и строительстве (9%). Одинаково востребованы в Петербурге специалисты из области транспорта и логистики, медицины и фармацевтики, маркетинга, рекламы и PR, административный и рабочий персонал.

- При этом число вакансий продолжает расти лишь в двух сферах - государственной службе (+19% к апрелю 2019 года) и медицине, фармацевтике (+1%), - сообщают в HeadHunter. - Во всех остальных профессиональных областях количество предложений снизилось.

В сфере здравоохранения ожидаемо рост вакансий.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВРЕМЯ ИСКАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

Как того и следовало ожидать, количество резюме на hh.ru от петербуржцев в апреле выросло на 12% (по сравнению с прошлым годом). При этом месяцем ранее соискательская активность была еще выше, поэтому аналитики делают вывод, что кандидаты по-прежнему с осторожностью выходят на открытый рынок труда. Чаще всего работу сейчас ищут начинающие специалисты и студенты, представители сферы продаж (по 13%), административный персонал (9%), представители областей транспорта и логистики, производства (по 7%), ИТ и Интернета (6%), строительства и недвижимости, бухгалтерии и управленческого учета предприятия (5%).

Студентам этим летом будет непросто найти работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦИФРА ДНЯ

51% - на столько увеличилось количество вакансий на удаленке за март - май 2020 года на Северо-Западе (к прошлогодним показателям)

НА ЗАМЕТКУ

К чему приготовиться начинающим специалистам, которые испытывали сложности с трудоустройством и в докризисные времена?

Ирина ЖИЛЬНИКОВА, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу:

- Нынешним выпускникам придется столкнуться с серьезной конкуренцией за рабочие места. На одну вакансию в профобласти «Начало карьеры, студенты» в Петербурге на hh.ru в апреле - мае в среднем претендуют 33 кандидата. Это самый высокий уровень конкуренции за последние пять лет. При этом количество вакансий, доступных соискателям без опыта работы, от месяца к месяцу снижается. Выиграть в этой конкурентной борьбе можно лишь одним способом: искать варианты стажировок, обращаясь к работодателям напрямую, откликаясь на понравившиеся вакансии и не завышая зарплатную планку.

КОШЕЛЕК «КП»

50 000 рублей - средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях на hh.ru в Петербурге в апреле. Годом ранее эта цифра была в районе 45 000 рублей. Причина роста в том, что сократилось количество предложений о работе для линейного персонала, зарплата которого обычно невелика.