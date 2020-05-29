Санкт-Петербургский книжный салон - у вас дома

Международный Санкт-Петербургский книжный салон - это событие, которое точно нельзя пропустить. А в этом году для этого и ехать никуда не надо - мероприятие состоится онлайн! И для того, чтобы посетить его, достаточно уютного кресла и Интернета в любимом гаджете. Дальше все просто. Заходите на www.book-salon.online и в течение двух дней, с 5 по 6 июня 2020 года, наслаждаетесь насыщенной программой. Лекции будут сменяться обсуждениями, писатели - литературными критиками и экспертами.

Люди, чье мнение вам интересно, чьим вкусам вы доверяете, расскажут о литературных новинках и о том, на что стоит обратить внимание. Вы послушаете выступления Дмитрия Быкова и Галины Юзефович. Научный сотрудник Литературно-мемориального музея Достоевского Мария Михновец за чашечкой кофе расскажет о силе вещей в литературе и почему на каждую вещь нужно обращать внимание. Аглая Датешидзе поделится своим мнением на тему «метафор» личности и тела, а Вадим Панов расскажет о постпандемическом мире. И это не все! Николай Андреев поведает о тайне перевала Дятлова, а Маргарита Грачева поднимет непростые социальные проблемы в презентации книги «Счастлива без рук».

Еще один важный вопрос: есть ли сейчас культовые книги или у современной молодежи нет литературных героев, которые провоцируют, вдохновляют и которых хочется наследовать? На эту тему будет специальный аудиоподкаст. Не пропустите! Лингвистам будет особенно интересно обсуждение процесса перевода книг. Вы узнаете, правда ли, что переводной роман - это больше произведение переводчика, ведь от автора в итоге в нем остается только сюжет.

Можно сколько угодно думать о кризисе и жаловаться на режим самоизоляции, а можно продолжать вести насыщенную жизнь. Кто сказал, что нам нельзя собираться на фестивали? Кто сказал, что нас отключили от реальности? Книжный салон все это с легкостью опровергает. Необязательно стоять в очереди, а потом выбирать себе лучшее место, чтобы услышать все и при желании докричаться до спикера со своим вопросом. Не нужно бегать между залами со страхом, что на какую-то встречу бессовестно опоздали, а на другое мероприятие вовсе не успеете. Заваривайте кофе, наливайте чай - книжный праздник идет к вам домой. Это ли не подарок? Думаете, это было бы возможным, не будь у нас тех ограничений, с которыми мы все столкнулись? Давайте находить и принимать радости новой реальности. Мир на расстоянии вытянутой руки, достаточно только нажать на пуск - вот чем нужно пользоваться, пока у нас есть такая возможность.

Постарайтесь не пропустить главное литературное событие начала лета. Книжный салон 5-6 июня - быть может, единственное биеннале в вашей жизни, на которое можно вот так легко попасть в домашних тапочках. При этом ощущать себя, как на важном литературном событии.