2020-05-31T22:00:51+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 июня 2020 года: в комздраве рассказали, когда можно лечиться дома, и чем болели 13 новых умерших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге продолжают находить новых инфицированных SARS-CoV-2В Санкт-Петербурге продолжают находить новых инфицированных SARS-CoV-2Фото: Артем КИЛЬКИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года по-прежнему не радуют. Так, в Северной столице продолжается прирост количества заболевших: за минувшие сутки он составил 369 человек. Такие данные приводит городской оперативный штаб.

- Это на четыре инфицированных меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, - уточнили в ведомстве. - Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии составило человек 15 949 человек. 13 человек скончались. 307 выздоровели.

Общее количество погибших от коронавируса в Санкт-Петербурге составило 204 человека. Жертвами инфекции по-прежнему становятся люди, страдающие вдобавок ко всему прочему хроническими заболеваниями: в частности, у 13 новых умерших при жизни были диагностированы нефросклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь и ревматоидный артрит.

Кроме того, в комитете по здравоохранению рассказали, при каких условиях людям с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2 можно лечиться дома. Это можно определить по специальной эмпирической шкале, которая отражает то, насколько сильно инфекция поразила легкие человека. Правда, определить степень тяжести заболевания к себя самостоятельно не получится: необходимы помощь специалиста и компьютерная томография легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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