2020-06-01T11:41:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года: 9 новых смертей и более 350 зараженных

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Лето началось, а эпидемия в мире все продолжается. За последние сутки в России выявлено 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 3994 человек выздоровели и 162 скончались. Так, новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года составили 364 человека. Общее число уже превысило 16 тысяч.

- За последние сутки в Петербурге подтвердилось еще 364 случаев заражения коронавирусом. Сейчас общее число достигает 16313, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

График по коронавирусу в Санкт-Петербурге Фото: Павел РОМАНОВ

График по коронавирусу в Санкт-ПетербургеФото: Павел РОМАНОВ

Также полностью выздоровели сразу 68 человек. Статистика смертей пополнилась еще 9 случаями. Как правило, жертвами коронавируса становятся люди с множественными хроническими заболеваниями.

Так, с начала пандемии в Петербурге из всех зараженных уже выздоровели 5748 пациентов, умерли в общей сложности 213. На данный момент с болезнью официально борются 10352 пациентов.

Напомним, что с 1 июня в Петербурге можно ходить без средств индивидуальной защиты по улицам, а также гулять людям старше 65 лет. Однако в общественных местах, магазинах, транспорте, все еще надо быть в маске.

В комитете по здравоохранению рассказали, при каких условиях людям с положительным тестом на коронавирус SARS-CoV-2 можно лечиться дома. Это можно определить по специальной эмпирической шкале, которая отражает то, насколько сильно инфекция поразила легкие человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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