2020-06-01T13:45:45+03:00
Общество

Молодым в музей дорога

Общественная палата Ленобласти обсудила вопросы патриотического воспитания молодежи «на современный лад»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ребята не только узнают историю родного края, но и сами учатся музейному делу, как вести экскурсии. Фото: Музей Ленинградской области.Ребята не только узнают историю родного края, но и сами учатся музейному делу, как вести экскурсии. Фото: Музей Ленинградской области.
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В минувший четверг, 28 мая, Общественная палата Ленинградской области провела онлайн-конференцию, посвященную актуальным вопросам патриотического воспитания школьников. Сотрудники музеев, представители некоммерческих организаций, комитетов по молодежной политике и образованию собрались вместе, чтобы оценить ситуацию, поделиться опытом и ответить на главный вопрос повестки дня: как завлечь молодежь в музеи и заинтересовать ее историей родного края?

- Сегодня образовательные и культурные учреждения должны стать своего рода точками притяжения, - сказала председатель комиссии Общественной палаты по образованию и патриотическому воспитанию Вероника Каторгина. - Процессы просвещения молодежи, взаимодействия с ней в аспекте патриотизма и образования нужно актуализировать, приводить в соответствие с вызовами времени.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти такая работа уже ведется. Так, по словам председателя комиссии по историческому, культурному и духовному наследию Галины Куликовой, в Петербурге с целью «модернизировать» патриотическое воспитание даже был основан целый музейный проект под названием «Россия - моя история».

- Сейчас он развивается в Центральном районе и развивается достаточно успешно, - констатировала Куликова. - Возможно, в ближайшем будущем мы сможем перенять его положительный опыт и распространить на другие регионы, в том числе и на Ленинградскую область.

Ну а в чем-то, напротив, Санкт-Петербург может поучиться у Ленобласти. Так, главный специалист местного комитета по образованию Татьяна Засельская рассказала, что на базе некоторых региональных музеев школьники не только узнают историю родного края, но и сами учатся музейному делу, например, водят экскурсии для гостей.

- Кроме того, у нас ведется активная работа с поисковыми отрядами, - отметила Засельская. - Ребята слушают лекции, учатся работать с архивными документами. К сожалению, сейчас из-за коронавируса все это пришлось временно остановить, но тем не менее это именно тот позитивный и современный опыт, который нам так нужен.

Кроме того, в ходе встречи прозвучало предложение сделать более доступным для школьников и их родителей внутренний туризм, к примеру, на уровне региона ввести систему льгот и финансовых послаблений.

- В целом обсуждение прошло содержательно и перспективно, - отметила по результатам конференции Вероника Каторгина. - По итогам сформулируем ряд рекомендаций, которые направим в профильные органы государственной власти Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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