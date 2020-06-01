Смольный предложил расширить список пострадавших от коронавируса отраслей

– Ситуация с распространением коронавируса продолжает оставаться сложной: количество заболевших превышает количество выздоровевших, за выходные было много госпитализированных, – вздохнул, начиная заседание Правительства Петербурга, губернатор Александр Беглов. – Но тенденция к замедлению имеется. На прошлой неделе мы говорили о смягчениях ограничений. Вместе с тем необходимо продолжить курс и на восстановление экономики города.

Чтобы поддержать пострадавшие от коронавируса отрасли экономики, в Петербурге в конце марта ввели первый пакет мер. Второй пакет мер Смольный одобрил 12 мая. Оба направлены на содействие занятости, снижение налоговой нагрузки, сокращение арендной платы, финансовую и кредитную поддержку.

Коронавирус ударил по сфере инновацийФото: Олег ЗОЛОТО

– Общая сумма выпадающих налоговых и неналоговых доходов города составляет 5,4 миллиарда рублей, – отметил Беглов. – Более двух миллиардов выделено на реализацию мер второго пакета, их них основной объем предусмотрен для Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонда развития промышленности. Выделено допфинансирование и на учреждения культуры. Наша задача – дополнить федеральные меры поддержки региональными и предоставить предпринимателям возможность выбора помощи, наиболее подходящей им.

Для воплощения в жизнь всех мер поддержки второго пакета нужна поправка в региональное налоговое законодательство. Этому и посвятили сегодняшнее заседание в Смольном.

– Мы находимся в финальной стадии оформления решений второго пакета мер поддержки, – пояснил коллегам глава Комитета финансов Алексей Корабельников.

Налоговые послабления были введены еще первым пакетом. Ставка по налогу на объект налогообложения «доход» снижена с шести до трех процентов, на «доходы, уменьшенные на величину расходов» – с семи до пяти. С введением новых мер поддержки изменяется список тех, на кого распространяется сниженная налоговая ставка: если вначале это был гостиничный бизнес, туризм, бытовые, физкультурно-оздоровительные услуги, культура и прочие, то теперь пострадавшими, в том числе, признаны авиаперевозчики, услуги здравоохранения и социальные услуги, розничная торговля непродовольственными товарами.

Налоговые послабления предусмотрели и для научных лабораторийФото: Олег ЗОЛОТО

– По предложению Комитета по промышленности, предлагаем поддержать не только наиболее пострадавшие отрасли, но и включить в перечень обрабатывающие производства и предприятия, занимающиеся научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой, – сообщил Корабельников. – Хоть они и не входят в число пострадавших, понимаем, насколько важно поддержать основополагающую для Петербурга отрасль и заложить основу для перспективного развития: поддержка инноваций для нас принципиально важна.

Налоговые льготы предлагают распространить на 16 видов научной и конструкторской экономической деятельности. Льгота полагается тем, кто уже работает по упрощенной системе налогообложения.

– Думаю, любая поддержка будет воспринята такими предприятиями с благодарностью, – добавил Корабельников. – В этих сферах работают порядка 43 000 предприятий, из них 7 500 пользуются упрощенной системой налогообложения и смогут воспользоваться преференциями.

Льготы хотят распространить на тех, кто занимается опытно-конструкторской работойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На полгода продлевают и срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за первый квартал 2020 года и на четыре месяца – за второй квартал года для собственников недвижимости площадью минимум 1 000 квадратных метров. Такой поддержкой смогут воспользоваться более 10 000 предпринимателей. Предусмотрели и продление срока уплаты единого налога на вмененный доход для тех, кто использует патентную систему.

– Налоговые ставки снижаются в целом на 2020 го: законопроект распространяет свое действие на срок с 1 января, – подытоживает Корабельников. – Если кто-то поторопился и заплатил заранее – переплату можно будет зачесть в счет будущих платежей или даже вернуть, если есть такая необходимость. Рассчитывает, что законопроект будет одобрен парламентом максимально быстро.

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