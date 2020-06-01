2020-06-01T16:13:22+03:00
Общество

Архангельские полицейские спасли тонувшего ребенка из ледяной воды

В День защиты детей в МВД России сделали ролик о героях, сохранивших жизни малышей по всей стране
Петр КИБЕР
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Архангельские полицейские спасли провалившегося под лед подростка. Фото: МВД РФ.Архангельские полицейские спасли провалившегося под лед подростка. Фото: МВД РФ.
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1 июня в России отмечают международный День защиты детей. И к этой дате в МВД решили подготовить видео про героев, спасавших юные жизни. Такими стали простые полицейские. Из Дагестана, Иваново или Архангельской области. Здесь стражи достали из воды тонущего мальчика, который провалился под лед.

- Ранней весной в отделение полиции одного из сел Архангельской области поступил срочный вызов: под лед провалился мальчик. Принявший звонок майор Евгений Губкин с коллегами — лейтенантом Евгением Гомзяковым, капитаном Андреем Климовым и старшим лейтенантом Константином Ходыревым сразу же поспешили на помощь, - сообщает пресс-служба МВД России.

Прибежав на место полицейские увидели, что ребенок барахтается в ледяной воде, а сильным течением его вот-вот затянет под льдину. Тогда Евгений Губкин положил на лед длинную доску и пополз по ней к ребенку. Лед треснул, и майор полиции ушел в воду.

Несмотря на это он смог подтолкнуть мальчика к берегу, а коллеги полицейского вытащиили обоих из реки. Сам тонувший ребенок получил переохлаждение, но скоро поправился. А через несколько дней его мать пришла в отделение, чтобы лично поблагодарить спасителей ее сына. Впрочем, сами сотрудники МВД героями себя не считают и говорят, что так поступил бы каждый нормальный мужчина.

В День защиты детей МВД выпустило ролик о полицейских-спасителях.Видео: МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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