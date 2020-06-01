2020-06-01T16:28:52+03:00
Общество

«Он, как привидение»: что дети думают об Интернете

Сколько в мире мультиков и можно ли учиться онлайн – спросили у самых юных пользователей сети
Александра СУРИС
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Что такое Интернет? Отвечают дети.

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Ежедневно миллионы людей пользуются Интернетом. И дети тоже! Учеба, развлечения, отдых – современные школьники и даже дошколята могут дать даже фору взрослым.

А пока одни «серфят», другие обеспечивают надежность и стабильность виртуальной связи. Каждый день сотрудники «Ростелекома» идут на работу, чтобы интернет этой компании работал без перебоев. Но знают ли их собственные дети, чем занимаются родители, и что это за зверь такой, «Интернет»?

Сегодня, в День защиты детей, мамы и папы спросили об этом у самих ребятишек. И узнали много нового. Впрочем, смотрите сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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