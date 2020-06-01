«Он, как привидение»: что дети думают об Интернете

Ежедневно миллионы людей пользуются Интернетом. И дети тоже! Учеба, развлечения, отдых – современные школьники и даже дошколята могут дать даже фору взрослым.

А пока одни «серфят», другие обеспечивают надежность и стабильность виртуальной связи. Каждый день сотрудники «Ростелекома» идут на работу, чтобы интернет этой компании работал без перебоев. Но знают ли их собственные дети, чем занимаются родители, и что это за зверь такой, «Интернет»?

Сегодня, в День защиты детей, мамы и папы спросили об этом у самих ребятишек. И узнали много нового. Впрочем, смотрите сами.