Сад – в порядке: Karcher выходит на рынок газонокосилок и триммеров

Идеально постриженный газон – визитная карточка любого сада. Эффективно ухаживать за ним без лишних затрат времени и сил поможет правильно подобранный инструмент. Благодаря внедрению новой аккумуляторной платформы Battery Universe компания Karcher готова предложить дачникам и садоводам линейку мощных и надежных беспроводных газонокосилок и триммеров.

Для работ на больших или малых площадях доступны четыре новых модели газонокосилок серии LMO: LMO 18-33 и LMO 18-36 с 18-вольтным аккумулятором, а также более мощные 36-вольтные модели LMO 36-40 и LMO 36-46. Маневренные и легкие газонокосилки LMO 18-33 и LMO 18-36 различаются шириной среза (33 и 36 см соответственно), а также объемом травосборника (35 и 45 литров).

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Керхер».

Для быстрого кошения подойдут модели LMO 36-40 и LMO 36-46 с шириной среза 40 или 46 см и травосборником большого объема. Для работы на уклонах в аппарате LMO 36-46 предусмотрена функция Push Assist, которая подключает привод на задние колеса для облегчения движения. Все четыре модели оснащены многоуровневой регулировкой высоты среза и индикатором заполнения травосборника, а также имеют функцию мульчирования.

Аккумуляторные триммеры серии LTR помогут без труда справиться с кошением травы и удалением мощных сорняков даже труднодоступных местах. Модели LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery с диаметром скашивания 25 и 30 см соответственно оснащены 18-вольтными аккумуляторами. Триммерная головка у LTR 18-30 предусматривает фиксацию в трех положениях для удобства скашивания. Пользователь постоянно видит результаты своей работы, что позволяет эффективно обрабатывать края газонов вдоль дорожек или террас. Кроме того, модель LTR 18-30 Battery имеет телескопическую ручку и откидную защитную скобу, что позволяет безопасно производить стрижку вдоль цветников или рядом с деревьями. Угол наклона головки можно устанавливать без инструмента в три положения – например, для удобства стрижки под садовыми скамейками.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Керхер».

Третья модель линейки, LTR 36-33 Battery с удобным ремнем и аккумулятором на 36 В, способна легко справиться с высокими сорняками и травой. Она позволяет настроить диаметр скашивания диапазоне от 28 до 33 см, а также частоту вращения – с помощью нажатия на спусковой крючок. Благодаря разборной штанге аппарат очень удобен в транспортировке и хранении.

Все три модели отличаются высокой эффективностью скашивания и оснащены автоматической подачей лески. Крученая леска обеспечивает большой ресурс и прочность, что играет важную роль при контакте с твердыми материалами, например, древесиной. Благодаря технологии Battery Universe газонокосилки и триммеры обеспечивают невероятную свободу передвижения, ведь больше не нужно распутывать провода и рассчитывать расстояние до ближайшей розетки. С ними стрижка газона превращается в настоящее удовольствие, а результат желаемый результат достигается быстрее и проще!