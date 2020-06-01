Купить машину не вставая с дивана - это проще, чем вы думаете

Фольксваген Центры Пулково, Таллинский и Лахта приглашают вас приобрести автомобиль не выходя из дома. Это легко, удобно, безопасно – убедитесь сами!

Дистанционно. Используя самые современные средства коммуникации, наши специалисты помогут с выбором автомобиля, окажут содействие, если потребуется, в страховании и получении кредита, оформят покупку и организуют бесконтактную доставку.

Безопасно. Находясь дома – Вы защищены. Отсутствие необходимости в посещении дилерского центра, исключение очных контактов, возможности безналичных платежей – всё это существенно снижает риски нанести вред здоровью.

Быстро. Вы не тратите время на дорогу к дилеру, Вам не нужно ходить от отдела к отделу, обмен информацией происходит мгновенно.

Выгодно. Мы подготовили действительно выгодные предложения.

Шесть удобных шагов покупки:

Выбор автомобиля. Вы можете позвонить в дилерский центр, оставить заявку или воспользоваться сервисом онлайн-покупки на нашем сайте. Наш менеджер связывается с вами, проконсультирует, подберёт и предложит оптимальные условия покупки.

Ваш автомобиль в зачёт. Предварительно оценим ваш автомобиль онлайн для применения трейд-ин, для расчёта первого взноса по кредиту.

Согласование сделки. В удобном дистанционном формате помогаем определиться с выбором автомобиля, обеспечиваем решение вопросов с кредитом, страхованием, установкой дополнительного оборудования и приобретения аксессуаров.

Бронирование и оплата. Согласованные условия приобретения отражаются в договоре купли-продажи, который мы направим вам. Останется только оплатить автомобиль в срок, совершив платёж одним из предложенных способов.

Подготовка автомобиля. Ваш автомобиль полноценно подготовят к выдаче: проведут предпродажную подготовку по стандартам марки, укомплектуют дополнительным оборудованием, выполнят дезинфекцию.

Выдача. Вы можете забрать автомобиль в месте выдачи дистанционных заказов или получить автомобиль прямо у своего дома.

*Деятельность по продаже дистанционным способом осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р. с соблюдением стандартов безопасности

Справка:

Группа официальных дилеров WAGNER объединяет три автоцентра марки Volkswagen: Фольксваген Центры Таллинский (Таллинское шоссе, 157, лит. А), Пулково (Стартовая улица, 5, лит. А) и Лахта (улица Оптиков, 3А). Всем дилерским центрам присвоен высокий статус Фольксваген Центров. Первый из автоцентров – Пулково - был открыт в 2004 году.

Выбрать автомобиль и узнать подробности можно по телефону (812) 331-99-94 на сайте и по адресам:

Фольксваген Центр Пулково ул. Стартовая д.5

Фольксваген Центр Таллинский Таллинское шоссе д.157

Фольксваген Центр Лахта ул. Оптиков д.3

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