2020-06-02T00:56:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 июня 2020 года: пожар в рефрижераторе с телами зараженных COVID-19 и тенденция к замедлению развития пандемии

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 2 июня 2020 года, самые важные события
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 2 июня 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 2 июня 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» подготовила последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 2 июня 2020 года. К сожалению, в городе вновь выявили множество случаев заражения опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали заболевание COVID-19 у 16313 человек. 5748 пациентов уже выздоровели, а 213 – умерли в общей сложности. За прошедший день коронавирусом заболели еще 364 человека, а скончались – девять, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

На территории Горбольницы №2 загорелся рефрижератор, в котором хранят тела умерших петербуржцев, зараженных коронавирусом. Оказалось, что вспыхнула компрессорная установка. Тем не менее, огонь быстро потушили. Сам контейнер цел, а тела – тем более. Вскрытие трупов пройдет в штатном режиме.

Губернатор Александр Беглов назвал сложной ситуацию с распространением опасной инфекции в Санкт-Петербурге. По словам градоначальника, количество заболевших превышает количество выздоровевших, а за выходные было много госпитализированных. Однако губернатор отметил, что тенденция к замедлению развития пандемии все же имеется.

В Смольном предложили расширить список отраслей, пострадавших из-за ограничений по коронавирусу. Например, правительство уже дало добро на налоговые льготы для конструкторов и ученых-исследователей.

Добавим, что с начала лета индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге рухнул до одного балла из пяти возможных. Это, пока что, абсолютный антирекорд для Северной столицы. Для сравнения – до начала пандемии в городе обычный уровень самоизоляции в дневное время оценивался в 0,7 балла. Разницы практически никакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 июня 2020 года: пожар в рефрижераторе с телами зараженных COVID-19 и тенденция к замедлению развития пандемии
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