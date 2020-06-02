Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 июня 2020 года: заболели еще 376 человек

Всероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 привел данные по числу заболевших за сутки пациентов. Стали также известны и новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 июня 2020 года.

- По состоянию на 10:35 2 июня в Санкт-Петербурге выявлены еще 376 заболевших. Общее количество пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 16 689 человек, - сообщает Информационный центр Оперштаба.

Также за минувшие сутки 260 пациентов излечились от заболевания и были выписаны. Всего за время пандемии коронавирусом переболели уже 6008 горожан.

К сожалению, есть и печальные новости. Комиссия по летальным исходам подтвердила смерть еще десяти человек по причине коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число умерших достигло 223 пациентов.

На 2 июня в активном состоянии болезни остаются 10 458 горожан. Часть из них лечатся дом, а те, у кого состояние среднее и тяжелое - в стационарах.

За сутки в Санкт-Петербурге на наличие коронавирусной инфекции были протестированы 11 352 человека.