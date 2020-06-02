2020-06-02T13:06:35+03:00
Общество

Аномальную жару пообещали петербуржцам. Когда ее ждать?

По словам синоптиков, лето в Санкт-Петербурге уже не за горами
Сергей ВОЛЧКОВ
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Лето 2020 в Санкт-Петербурге ожидается теплым и солнечным.Лето 2020 в Санкт-Петербурге ожидается теплым и солнечным.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Лето в Санкт-Петербурге 2020 будет хорошим — такой прогноз, если вкратце, дают синоптики на ближайшие три месяца. Причем особо «выдающимся» в плане тепла и солнца должен стать июнь — вторая его половина. Об этом «Комсомолке» сегодня, 2 июня, сообщили в центре погоды «Фобос».

- Июнь будет благополучным, - отметил ведущий специалист центра Евгений Тишковец. - И даже теплее нормы на 1-3 градуса практически по всей европейской части России. Причем чем выше широты, тем отчетливее эта аномалия будет проявляться — соответственно, Санкт-Петербург находится в выигрышном положении.

Вторая половина июня будет особенно жаркой в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вторая половина июня будет особенно жаркой в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже в ближайшее время в Северную столицу придет потепление до +20 - +25 градусов днем с отдельными «всплесками» до +27 и до +13 - +15 градусов ночью. А вот количество осадков, наоборот, снизится. Причем, согласно прогнозу, очень существенно — почти наполовину. Соответственно, увеличится количество солнечных дней, да и в целом обстановка за окном станет намного приятнее, чем обычно. А благодарить за все это великолепие нужно скандинавский антициклон, который встанет стеной на пути холодных североатлантических вихрей.

- С июля температура практически придет в норму — днем будет до +21, ночью — до +13 градусов тепла, - констатирует Евгений Тишковец. - То же самое касается и августа: до 12 ночью, до +20 днем. Количество осадков и в том и в другом случае не будет превышать нормальные показатели — разве что конец лета может стать чуть более дождливым, чем обычно. В целом — хорошее лето, солнечное и теплое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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