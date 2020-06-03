2020-06-03T19:10:30+03:00
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Смольный рассказал, как можно оспорить штраф за нарушение правил платной парковки. Инструкция

Жаловаться можно как чиновникам, так и в суд
Петр КИБЕР
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Штраф за нарушение правил платной парковки всегда можно оспорить.Штраф за нарушение правил платной парковки всегда можно оспорить.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по развитию Транспортной инфраструктуры выпустил инструкцию для петербуржцев, как подать жалобу на штраф за платную парковку, если водитель с ним не согласен. В течение 10 дней с момент получения бумажного или в электронном виде постановления об административном нарушении, его можно оспорить в самом КРТИ или в суде.

- Подать жалобу можно лично или через защитника. В суд общей юрисдикции жалоба подается по почте / через канцелярию суда / через электронный сервис подачи документов на сайте суда. В Комитет жалоба подается по почте / через канцелярию Комитета / через ящик для корреспонденции в Комитете / через электронный сервис «Единый портал обращений граждан», - сообщает пресс-служба КРТИ.

Сама жалоба должна быть подписана тем, кто ее подает, и содержать следующее:

- наименование суда, в который подается жалоба. Если жалоба подается в Комитет, указывается должностное лицо: Председатель Комитета Левакин А.Ю.;

- сведения о лице, подающем жалобу, в том числе его адрес;

- сведения о других участниках производства по делу об административном правонарушении (при наличии);

- сведения о лице, вынесшем обжалуемое постановление, в том числе его адрес;

- наименование жалобы;

- название, номер, дата принятия обжалуемого постановления и иные сведения о нем;

- доводы лица, подающего жалобу, с указанием оснований для пересмотра обжалуемого постановления;

- требования лица, подающего жалобу;

- обоснованные доводы о пропуске срока на обжалование и просьба восстановить данный срок;

- перечень прилагаемых к жалобе доказательств, ходатайств, иных документов и материалов, если таковые имеются.

В КРТИ желобу должны рассмотреть в течение 10 дней с момента поступления, а в суде это может занять до двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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