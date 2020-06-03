Смольный рассказал, как можно оспорить штраф за нарушение правил платной парковки. Инструкция
Комитет по развитию Транспортной инфраструктуры выпустил инструкцию для петербуржцев, как подать жалобу на штраф за платную парковку, если водитель с ним не согласен. В течение 10 дней с момент получения бумажного или в электронном виде постановления об административном нарушении, его можно оспорить в самом КРТИ или в суде.
- Подать жалобу можно лично или через защитника. В суд общей юрисдикции жалоба подается по почте / через канцелярию суда / через электронный сервис подачи документов на сайте суда. В Комитет жалоба подается по почте / через канцелярию Комитета / через ящик для корреспонденции в Комитете / через электронный сервис «Единый портал обращений граждан», - сообщает пресс-служба КРТИ.
Сама жалоба должна быть подписана тем, кто ее подает, и содержать следующее:
- наименование суда, в который подается жалоба. Если жалоба подается в Комитет, указывается должностное лицо: Председатель Комитета Левакин А.Ю.;
- сведения о лице, подающем жалобу, в том числе его адрес;
- сведения о других участниках производства по делу об административном правонарушении (при наличии);
- сведения о лице, вынесшем обжалуемое постановление, в том числе его адрес;
- наименование жалобы;
- название, номер, дата принятия обжалуемого постановления и иные сведения о нем;
- доводы лица, подающего жалобу, с указанием оснований для пересмотра обжалуемого постановления;
- требования лица, подающего жалобу;
- обоснованные доводы о пропуске срока на обжалование и просьба восстановить данный срок;
- перечень прилагаемых к жалобе доказательств, ходатайств, иных документов и материалов, если таковые имеются.
В КРТИ желобу должны рассмотреть в течение 10 дней с момента поступления, а в суде это может занять до двух месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU