Петербургский Книжный салон пройдет в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

На конец мая в Санкт-Петербурге традиционно приходится пик литературной жизни. В эти дни проходит Международный Санкт-Петербургский книжный салон. Сегодня в условиях пандемии коронавируса центральное событие книжного мира переместится в телеэфир и онлайн.

XV Международный Санкт-Петербургский онлайн книжный салон откроется 5 июня. В «нулевой» день в эфире телеканала «Санкт-Петербург» выйдет специальный выпуск программы «Утро в Петербурге», где ведущие и гости расскажут о событиях, которые пройдут в рамках этого форума, затем зрители смогут следить за событиями салона в выпусках новостей.

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в 12.00 телеканал «Санкт-Петербург» представит проект «Петербург. PRO чтение», благодаря которому зрители смогут, не выходя из дома, познакомиться с последними новинками, встретиться с известными писателями, услышать рекомендации звезд, узнать из первых рук о нашумевших экранизациях произведений и вместе с корреспондентами телеканала совершить путешествия по литературным местам Северной столицы.

Петербургский книжный салон: каким он должен был быть, если бы состоялся в запланированные сроки. Зрителей ждут сюжеты об истории салона, интервью с руководителями проекта, интервью с писателями, представление новинок. В этом году темами стали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и юбилей Иосифа Бродского.

Спецпроект «Петербург. PRO чтение». Фото: предоставлено телеканалом.

Корреспонденты телеканала пройдут книжными маршрутами Петербурга, делая остановки в ключевых точках: Пушкинский Дом, Дом Книги, Публичная библиотека, Книжная лавка Смирдина, Библиотека Александро-Невской Лавры, адреса Иосифа Бродского, современные модные книжные магазины и пространства.

6 июня в 12.00 зрителей ждет специальный эфир с включениями из разных точек города: из Дома книги, из Царскосельского лицея, с площади Искусств и студии телеканала «Санкт-Петербург». Литературный день обещает быть захватывающим и познавательным. В проекте «Петербург. PRO чтение» принимают участие писатели Валерий Попов, Ольга Погодина-Кузьмина, Людмила Улицкая, режиссер Владимир Бортко, писатель и критик Артемий Троицкий, артистка Юлия Ауг и многие, многие другие.

XV Международный Санкт-Петербургский онлайн книжный салон проводит Комитет по печати и взаимодействию со СМИ при информационной поддержке телеканала «Санкт-Петербург», Информационного агентства ТАСС, официального издания правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник», издательского дома «Комсомольская правда».