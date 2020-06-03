2020-06-03T19:15:09+03:00
Досуг

Петербургский Книжный салон пройдет в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

5 и 6 июня в эфире выйдут специальные программы, интервью с писателями и прямые включения из разных точек города
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Долгожданный книжный салон пройдет 5 и 6 июня. Фото: скриншот видео.Долгожданный книжный салон пройдет 5 и 6 июня. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

На конец мая в Санкт-Петербурге традиционно приходится пик литературной жизни. В эти дни проходит Международный Санкт-Петербургский книжный салон. Сегодня в условиях пандемии коронавируса центральное событие книжного мира переместится в телеэфир и онлайн.

XV Международный Санкт-Петербургский онлайн книжный салон откроется 5 июня. В «нулевой» день в эфире телеканала «Санкт-Петербург» выйдет специальный выпуск программы «Утро в Петербурге», где ведущие и гости расскажут о событиях, которые пройдут в рамках этого форума, затем зрители смогут следить за событиями салона в выпусках новостей.

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в 12.00 телеканал «Санкт-Петербург» представит проект «Петербург. PRO чтение», благодаря которому зрители смогут, не выходя из дома, познакомиться с последними новинками, встретиться с известными писателями, услышать рекомендации звезд, узнать из первых рук о нашумевших экранизациях произведений и вместе с корреспондентами телеканала совершить путешествия по литературным местам Северной столицы.

Петербургский книжный салон: каким он должен был быть, если бы состоялся в запланированные сроки. Зрителей ждут сюжеты об истории салона, интервью с руководителями проекта, интервью с писателями, представление новинок. В этом году темами стали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и юбилей Иосифа Бродского.

Спецпроект «Петербург. PRO чтение». Фото: предоставлено телеканалом.

Спецпроект «Петербург. PRO чтение». Фото: предоставлено телеканалом.

Корреспонденты телеканала пройдут книжными маршрутами Петербурга, делая остановки в ключевых точках: Пушкинский Дом, Дом Книги, Публичная библиотека, Книжная лавка Смирдина, Библиотека Александро-Невской Лавры, адреса Иосифа Бродского, современные модные книжные магазины и пространства.

6 июня в 12.00 зрителей ждет специальный эфир с включениями из разных точек города: из Дома книги, из Царскосельского лицея, с площади Искусств и студии телеканала «Санкт-Петербург». Литературный день обещает быть захватывающим и познавательным. В проекте «Петербург. PRO чтение» принимают участие писатели Валерий Попов, Ольга Погодина-Кузьмина, Людмила Улицкая, режиссер Владимир Бортко, писатель и критик Артемий Троицкий, артистка Юлия Ауг и многие, многие другие.

XV Международный Санкт-Петербургский онлайн книжный салон проводит Комитет по печати и взаимодействию со СМИ при информационной поддержке телеканала «Санкт-Петербург», Информационного агентства ТАСС, официального издания правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник», издательского дома «Комсомольская правда».

Петербургский Книжный салон пройдет в эфире телеканала «Санкт-Петербург».Спецпроект «Петербург. PRO чтение»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как в Санкт-Петербурге отметят День города 2020: парад барабанщиков и праздничный концерт онлайн
Санкт-Петербург 27 мая отметит свое 317-летие несмотря на отмену массовых мероприятий и необходимость социального дистанцирования. Шоу, посвященное празднику, будет проведено в онлайн-трансляции
Новости 24
Часть автобусных маршрутов между Санкт-Петербургом и Ленобластью могут попасть под сокращение
Петербурженка умерла после пластической операции в нелегальной клинике
Ресторан на Крестовском острове закрыли за массовую попойку во время карантина
Глава Ленобласти рассказал, когда откроют границу с Финляндией
На реставрацию Медного всадника в Санкт-Петербурге планируют потратить 45 миллионов рублей
Полиция допросила главу петербургского «Альянса учителей» Даниила Кена. Ему вменяют неуважение к суду
Градсовет отклонил проект реконструкции метро «Политехническая» из-за множества замечаний
Умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут считать по-новому
Главврач Боткинской больницы на видео рассказал о пожар, в котором погиб пациент
Сразу на семи трассах Ленинградской области начался ремонт в июне 2020 года
Школьники Санкт-Петербурга получат бесплатные обеды и завтраки с 1 сентября 2020 года
В выходные на кладбища пустят дополнительные автобусы
Прыткого котенка спасли из заточения на кладбище в Ленинградской области
Охранника, убившего мужчину и спрятавшего его труп в туалете Ладожского вокзала, ждет суд
Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом
Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла
Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года
Контрабандистам, которые незаконно ввезли в Россию антиквариат, грозит уголовная статья
ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга с выросшим до 111 миллиардов дефицитом