2020-06-04T10:45:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года: 375 заразились, 24 умерли

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Новые случаи заболевания коронавирусом в Петербурге на 4 июняНовые случаи заболевания коронавирусом в Петербурге на 4 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

За последние сутки в России зафиксировано еще 8831 случаев заражения коронавирусом. Из них 8666 выздоровели и 169 скончались. Также выявлены новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года - еще у 375 петербуржцев обнаружена инфекция.

- Еще 375 случаев заражения коронавирусом выявлено в Санкт-Петербурге за последние сутки. Так с начала пандемии болезнь коснулась уже 17444 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Из положительных новостей. За сутки в Северной столице полностью вылечились и выписались 364 пациентов с подтвержденным COVID-19. За все время эпидемии побороли болезнь уже 6695 горожан.

Также зафиксированы новые летальные случаи. Комиссия подтвердила еще 24 смерти от коронавируса на 4 июня. Так, за все время в Петербурге скончались уже 264 человек, пораженные вирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года составило 24 человека
Еще 52 человека заболели коронавирусом в Ленинградской области
Под Бокситогорском нашли в канаве старые «Жигули» с подростком в салоне
Еще более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года
В Карелии госпитализировали 76 вахтовиков со стройки ГЭС
Трехлетняя девочка выжила, выпав с балкона 12 этажа жилого дома в Санкт-Петербурге
В Петербургском метрополитене произошел сбой системы пополнения проездных
Дикий осоед прилетел на жилой балкон, спасаясь от ворон в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 4 июня 2020 года: Новые случаи заражения вахтовиков
Гидравлические испытания пройдут в Центральном районе Санкт-Петербурга 4 июня
Машина загорелась после громкого хлопка на Московском проспекте в Санкт-Петербурге
BMW протаранила машину скорой помощи на набережной Фонтанки
Дожди и прохлада накроют Санкт-Петербург в четверг 4 июня
Цыгане на «Инфинити» похитили петербурженку с инвалидностью
Три больших лося разгуливали по Приморскому району посреди ночи
Прокуратура проверит, по делу ли оштрафовали две больницы Санкт-Петербурга за нарушение санитарных норм
Мотоциклист сбил пешехода на улице Ждановской
Пенсионера насмерть сбил поезд на ж/д станции в Ленобласти
Стало известно о состоянии здоровья четырехлетней девочки, попавшей под колеса двух авто на Биржевой площади
Некоммерческие организации из сферы культуры Санкт-Петербурга получат денежную помощь
Аномальный рост смертности в Санкт-Петербурге зафиксирован за май
Ежедневно в Санкт-Петербурге госпитализируют около 750 человек
Госпиталь в «Ленэкспо» для больных коронавирусом заполнен лишь на треть
Петербуржца оштрафовали за публикацию экстремистских роликов во «Вконтакте»