Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года: 375 заразились, 24 умерли

За последние сутки в России зафиксировано еще 8831 случаев заражения коронавирусом. Из них 8666 выздоровели и 169 скончались. Также выявлены новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года - еще у 375 петербуржцев обнаружена инфекция.

- Еще 375 случаев заражения коронавирусом выявлено в Санкт-Петербурге за последние сутки. Так с начала пандемии болезнь коснулась уже 17444 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Из положительных новостей. За сутки в Северной столице полностью вылечились и выписались 364 пациентов с подтвержденным COVID-19. За все время эпидемии побороли болезнь уже 6695 горожан.

Также зафиксированы новые летальные случаи. Комиссия подтвердила еще 24 смерти от коронавируса на 4 июня. Так, за все время в Петербурге скончались уже 264 человек, пораженные вирусом.