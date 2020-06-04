2020-06-04T13:00:55+03:00
Досуг

Группа KREC выступит на кинопаркинге в Петербурге

Концерт пройдет 21 июня в автомобильном кинотеатре и в онлайн формате
Маргарита РЕПИНА
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Зрители смогут смотреть концерт из своих автомобилей. Фото:предоставлено организаторами.Зрители смогут смотреть концерт из своих автомобилей. Фото:предоставлено организаторами.
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В Санкт-Петербурге продолжается серия drive-in концертов. 21 июня в автомобильном кинотеатре «Кинопаркинг» и одновременно в онлайн-формате пройдет большой летний концерт петербургского хип-хоп коллектива KREC. Творчество группы – это музыка крыш, пропитанная романтикой белых ночей и фирменной меланхолией, присущей городу на Неве. Это слова и ноты, способные согреть душу и напомнить каждому о его лучших качествах.

Летние концерты группы KREC под открытым небом стали уже доброй традицией для поклонников группы, этот год – не станет исключением. Группа даст большой live-концерт со сцены, установленной прямо на территории «Кинопаркинга», единственного автомобильного кинотеатра Петербурга. Попасть на концерт смогут первые купившие 170 авто-мест, однако организаторы рекомендуют соблюдать правила Роспотребнадзора и находиться в машине тем, кто живет вместе, не объединяясь с незнакомыми людьми. А также все желающие смогут подключиться к онлайн-концерту на STAY с любого устройства и смотреть концерт там, где удобно.

КОНКРЕТНО

21 июня, 20:00

Билеты: https://www.staystay.ru/krec

Автомобильный кинотеатр «Кинопаркинг» расположен по адресу улица Академика Павлова, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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