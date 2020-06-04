Инстаблогер нечаянно «сдала» нелегально работавшую кофейню в центре Санкт-Петербурга

Инстаблогер нечаянно «подставила» петербургское кафе, которое, несмотря на запрет властей, нелегально распахнуло двери для клиентов. Московская журналистка, пишущая на тему кофе для своих читателей под ником Nino and coffee, опубликовала на своей страничке пост из кофейни на 8-й Советской улице. Также поступили и другие гости заведения. А уже через некоторое время им всем пришлось бежать через заднюю дверь, спасаясь от полиции.

- Представляете друзья, пришла в единственную работающую кофейню в Петербурге, как приехало телевидение. Всем тут же сказали, что кафе закрывается, всем выдают заказы с собой. Оказалось, что это было не совсем легально, хотя я уточняла, ребята разрешали снимать, выкладывать посты. Они были уверены в своих действиях. Теперь все люди уходят через заднюю дверь, - рассказала блогер на видео, опубликованных в сторис ее Инстаграма.

Инстаблогер и не подозревала, что кафе в центре Петербурга работает нелегально. Фото:instagram.com/nino_e_coffee/

В итоге нервы у девушки не выдержали, она решила не дожидаться полиции и не «подставляться под какие-нибудь штрафы», поэтому срочно покинула кофейню.

Само заведение также быстро закрылось, делая вид, что работает только навынос. Однако в соцсетях остались десятки свидетельств посетителей кафе, на которых видно, как в разгар пандемии в зале сидит множество людей. Почти все - без масок.

Вероятно, некоторые посчитали, что отмена масочного режима на улицах с 1 июня означала разрешение открыть и кафе, хотя губернатор Санкт-Петербурга сразу заявил, что пока город к этому не готов.

Желание коммерсантов начать работу тоже понятно – бизнес терпит большие убытки от карантина, однако теперь у кофейни есть шансы закрыться еще на месяц-два. Как решит суд.

Впрочем, ситуация не уникальна. Только за последнюю неделю проверяющие нашли в городе больше 50 незаконно работавших заведений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783140" frameborder="0"></iframe> Московский инстаблогер "сдала" работавшую нелегально кофейню в Санкт-петербурге.Видео: instagram.com/nino_e_coffee/

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