Bonava разработала онлайн-технорум

Шведский девелопер Bonava в рамках стратегии по цифровизации продаж запустил онлайн-технорум — виртуальную 3D-модель, наглядно демонстрирующую техническое наполнение квартиры от устройства пола до разводки инженерных сетей.

Посетитель может осмотреть холл, кухню-гостиную и изучить инженерные и строительные решения, обычно скрытые за отделкой. Модель демонстрирует, где проходит лучевая разводка труб отопления, как устроена вентиляция, системы водо- и электроснабжения, из чего состоят стены и пол.

- Онлайн-технорум - это уникальная разработка для рынка Санкт-Петербурга, позволяющая в полной мере в деталях продемонстрировать технологичное оснащение наших квартир. Мы надеемся, что покупатели смогут убедиться в качестве используемых нами материалов и решений, а дистанционное приобретение квартиры станет еще удобнее, - рассказал Майкл Бьёрклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург».

Посетить онлайн-технорум можно на странице проекта Gotland Lifestyle - нового проекта Bonava в Невском районе Санкт-Петербурга.