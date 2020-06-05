2020-06-05T00:56:19+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 июня 2020 года: секрет целебного йогурта-вакцины и новые смерти врачей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 5 июня 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 5 июня 2020 года."Комсомолка" собрала собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 5 июня 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 5 июня 2020 года. К сожалению, в городе на Неве опять выявили множество случаев заболевания опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердился коронавирус у 17444 человек. 6695 пациентов уже выздоровели, но есть и умершие – их 264. За прошедший день инфекцией заразились еще 375 человек. Кроме того, подтверждены смерти 24 горожан, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с COVID-19.

Журналисты «КП-Петербург» первыми попали в лабораторию Института экспериментальной медицины, где делают вакцину от опасной инфекции в виде йогурта или обыкновенного кефира. Препарат сейчас испытывают на 12 мышах, однако один из медиков уже хлебнул целебной ряженки.

Больница Святого Георгия разыскивает доноров плазмы для пациентов с тяжелым течением коронавируса. Добровольцы должны соответствовать ряду требований, основным из которых является излечение от COVID-19 среднетяжелой формы. Дело благородное, ведь переливание плазмы уже хорошо себя зарекомендовало в Горбольнице №49.

В Санкт-Петербурге скончались еще два медика – из Елизаветинской больницы и Горбольницы №36 из Кронштадта. Причины смерти первого доктора не указываются, а родственники второго, 68-летнего травматолога Александра Лапина, рассказывают, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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