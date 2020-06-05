Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года: 378 заболели и 27 умерли

За последние сутки количество зараженных COVID-19 в России увеличилось - плюс 8726 человек. Также 8057 пациентов выздоровели и еще 144 умерли. Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 года составили еще 378 зараженных. Постепенно интенсивность инфицирования снижается.

- Еще 378 человек заразились коронавирусом в Петербурге. С начала пандемии зарегистрировано уже 17822 случаев, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Число пациентов, которые справляются с инфекцией и успешно выздоравливают, уже увеличилось до 7076. Из них за последние сутки вылечились 381 человек.

Число смертей, к сожалению, тоже увеличивается. Комиссия по анализу стала оперативнее рассматривать летальные случаи. В связи с этим за последние сутки было подтверждено еще 27 смертей. Всего за время эпидемии умерли 291 человек.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 5 июня 2020 годаФото: Павел РОМАНОВ

Напомним, что в Петербурге разрабатывают вакцину, которую можно будет не вводить уколом, а просто выпить. Спасение против коронавируса в виде йогурта создают в Институте экспериментальной медицины. "КП-Петербург" выяснила, что это такое.