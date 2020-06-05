Речные трамвайчики могут вернуться на реки и каналы Санкт-Петербурга в середине июня

Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга – это неотъемлемая часть городского туризма. Но сейчас, в условиях пандемии коронавируса, по внутренним водным путям города могут курсировать только суда специального назначения. Владельцам прогулочных катеров и теплоходов пока что остается лишь с грустью наблюдать за счастливчиками и ждать, когда же им тоже разрешат выйти в акваторию.

Есть шанс, что ждать осталось недолго. Как сообщили в пресс-службе «Агентства внешнего транспорта», подведомственного комитету по транспорту, условия для возобновления работы судоходных компаний уже определены. Если они успеют подготовиться, то в Смольном обещают рассмотреть возможность открытия пассажирской навигации.

- Ожидается, что это будет возможным в рамках следующего этапа снятия ограничений, - говорят в Агентстве.

«Стандарт безопасной деятельности», который разработан с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, уже традиционно включает в себя двукратное измерение температуры работникам и членам экипажей судов, наличие запаса масок и перчаток, дезинфицирующих средства.

Условия для возобновления работы судоходных компаний в Санкт-Петербурге уже определены.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, прописаны меры безопасности пассажиров. Так, петербуржцу или гостю города, который захочет совершить прогулку по рекам и каналам, при предъявлении билета выдадут одноразовую маску и перчатки (а вообще, лучше иметь свои). На борт судна его допустят только после замера температуры, она должна быть не выше 37.3° С.

«У трапа на судне организовывается пост для обработки рук пассажирами», - сказано в рекомендациях. - «Во всех санузлах устанавливаются дозаторы с кожным антисептиком, вывешиваются визуальные инструкции по технике мытья и дезинфекции рук».

С пассажирами должны общаться только отдельные члены экипажа – разумеется, тоже в маске и перчатках. Не обошли вниманием и социальную дистанцию.

«Кроме того, в документе сказано, что члены экипажа могут требовать от пассажиров соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Но здесь же есть уточнение, что рекомендуется это в том случае, если салоны и верхняя палуба позволяют.

«С целью соблюдения безопасной дистанции допустимое количество пассажиров на судне определяется для каждого конкретного типа судна, и зависит от его пассажировместимости и площади салона и верхней палубы», - резюмирует документ.