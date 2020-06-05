«У нас работают и магазины, и кафе!»: почему финны с нетерпением ждут туристов из Санкт-Петербурга

Уже больше двух месяцев петербуржцы скучают по поездкам в Финляндию. Из-за пандемии коронавируса страна Суоми закрыла границу, и теперь никакого вам зарубежного шопинга и никаких экскурсий по северному модерну. Въезд запрещен как минимум до 14 июня. Финны ждут дальнейших распоряжений правительства, которые, как сообщили «Комсомолке» в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, поступят в ближайшие дни.

- При снятии ограничений, первым будет восстановлено движение внутри Евросоюза. Только после этого будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений на внешних границах ЕС, в том числе на финляндско-российском участке. Снятие ограничений будет возможным только если это позволит эпидемиологическая ситуация, - пояснили дипломатическом ведомстве.

Однако, по оценкам Генконсульства, даже после открытия границ вряд ли туристы смогут массово хлынуть в Финляндию. Полноценное сообщение между странами, скорее всего, не будет возобновлено в ближайшее время. Но северный сосед Петербурга уже очень соскучился и ждет россиян в гости, ведь, как поясняют в Генконсульстве, российские туристы имеют огромное значение для финской экономики, особенно для приграничных территорий.

Кафе и рестораны в Суоми работают, но введены строгие профилактические мерыФото: Алина ЧЕМЕРИС

Что касается ограничений, которые действует в самой стране Суоми, то там они не такие строгие, как в Петербурге и Ленобласти. Работают магазины и торговые центры, куда многие россияне привыкли ездить на выходных «затариваться» продуктами, открыты также кафе, рестораны, музеи и парки.

- Везде уделяется больше внимание профилактическим мерам по борьбе с коронавирусом. Ограничено, например, количество посетителей в заведениях общепита, в музеях и на аттракционах, - подчеркнули в Генконсульстве. - Если ситуация с ковидом в стране начнет ухудшаться, власти могут оперативно вновь объявить режим ограничений.

Как ранее сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, граница с Финляндией может открыться уже в августе. Первыми, по предположениям Генконсульства, в Россию из страны Суоми поедут те, кто здесь работает или учится и те, у кого здесь живут родственники. Но финны очень расстроятся, если Петербург и Ленобласть к этому времени не смягчат ограничения. Ведь в первую очередь северных соседей у нас привлекают широкая и качественная сфера культурных мероприятий, исторические достопримечательности, кафе и рестораны.

Сейчас все, прибывшие в Финляндию из-за рубежа, должны сидеть на двухнедельном карантинеФото: Алина ЧЕМЕРИС

Но на главный вопрос – «когда, наконец, всё вернется на круги своя?», пока никто ответить не может. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области, откроются ли границы в августе, неизвестно. Сейчас же, если какой-нибудь истосковавшийся по России финн все же проберется через кордон, ему придется сидеть на двухнедельном карантине. Равно как и россиянам, прибывшим в эти дни в Финляндию.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что документы на финскую визу в Петербурге начнут принимать не раньше середины июня.