Радио Record запускает третий онлайн-фестиваль «36.6»

Вот уже несколько месяцев мы лишены возможности посещать различные мероприятия. Все крупнейшие события мира были перенесены на следующий год: Tomorrowland в Бельгии, Ultra Music Fest в США, Glastonbury в Великобритании, VK Fest в Санкт-Петербурге и другие. И даже несмотря на ожидаемое смягчение ограничений, массовых мероприятий, скорее всего, мы не увидим еще долго.

Многие артисты, чтобы хоть как-то нас поддержать, перешли в интернет поле и дают концерты онлайн. Благодаря этому любой человек может почувствовать атмосферу стадионного концерта у себя дома.

Именно поэтому Радио Record готовит для своих слушателей третий эпизод онлайн-фестиваля «36.6». Ежедневно с 5 по 7 июня с 14:00 топовые диджеи России и мира будут играть свои сеты, передавая друг другу эстафету.

Фото: предоставлено Радио Record.

В двух прошедших фестивалях уже приняли участие 55 диджеев из разных уголков планеты, а трансляцию посмотрели более 5,8 миллионов человек.

Самое время повторить! В этот раз свои сеты представят Alison Wonderland (Австралия), Bellorum (Франция), Deepend (Нидерланды), EDX (Швейцария), Eli Brown (Великобритания), Eskei83 (Германия), Guz (Великобритания), Honey & Badger (Франция), Kim Kaey (Великобритания), Koos (Франция), Kramder (Франция), Lucas & Steve (Нидерланды), Matroda (Хорватия), Meduza (Италия), Mosimann (Франция), Plastik funk (Германия), Ray Sargent (Великобритания), Sam Feldt (Нидерланды), SKIY (Германия), Sofi Tukker (США), Vintage Culture (Бразилия), Weiss (Великобритания).

К ним присоединятся диджеи из России: Anuqram, Aria Fredda, Baldos, Feel, Gancher & Ruin, Innert, Kto DJ?, Леонид Руденко, Sidorkov, Vion Konger, WE-A-RE, Zeskullz.

Смотрите прямую трансляцию в группе Радио Record в VK vk.com/record.