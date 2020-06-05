Клуб «Космонавт» откроет онлайн-клуб Космонавт на платформе STAY

Петербургский клуб «Космонавт» совместно с платформой онлайн-концертов STAY запускают концерты проекта «Космонавт Online». Выступления будут транслироваться в онлайн-формате со сцены клуба все лето. Доступ к трансляции будет стоить от 300 рублей, а все вырученные средства пойдут на поддержку музыкантов и клуба.

- Мы очень скучаем по концертам и так как пока живые выступления пока нужно подождать, мы решили сделать совместно со STAY серию онлайн-концертов – каждый будет транслироваться со сцены нашего клуба, а также, конечно, для каждого концерта будет придуман формат интерактива, позволяющий фанатам пообщаться с артистами, – говорит представитель клуба «Космонавт» Екатерина Ермолаева. - Мы верим, что эта инициатива скрасит ожидание живых концертов и поддержит и артистов, и нас. До встречи в «Космонавте Online!».

Торба-на-круче. Фото: предоставлено организаторами.

Первый концерт состоится уже 18 июня. Серию мероприятий откроет группа Торба-на-круче. В ближайшее время будет объявлены следующие концерты.

Торба-на-Круче — российская рок-группа, существует с 1998 года. Бессменный лидер — Макс Иванов. Группа неоднократно принимала участие в фестивалях «Окна открой!», «Нашествие», «Соседний мир», «Крылья» и других.

Кстати, в 2020 году «Космонавта» отмечает свое 10-летие. На сцене этой площадки в разные годы выступали: Сплин, АукцЫон, Алиса, GusGus, Morcheeba, СБПЧ, Дельфин, Ева Польна, Дмитрий Маликов, Ева Польна, Найк Борзов, ЛСП, Леонид Агутин, Аквариум, Антоха MC, Mac DeMarco, Jungle и многие другие.