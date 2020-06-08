2020-06-05T17:24:12+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил новый сезонный срочный вклад «И снова лето»

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей
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Банк УРАЛСИБ запустил новый сезонный срочный вклад «И снова лето».Банк УРАЛСИБ запустил новый сезонный срочный вклад «И снова лето».
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Вклад «И снова лето» можно открыть в любом офисе Банка, Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются и составляют до 5,8% годовых. При открытии вклада в офисе Банка ставки составляют до 5,5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка соответствующего срока.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 6 месяцев, 1 или 2 года. Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «И снова лето» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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