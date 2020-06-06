Семьям умерших медиков отправили больше 4 млн рублей, собранных 97-летней участницей Сталинградской битвы

97-летний ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева смогла собрать, ни много ни мало, целых 4 050 000 рублей пожертвований для семей российских врачей, которые умерли от коронавируса. Святая женщина признавалась в интервью «Комсомолке», что не верила в инициативность людей, но всего за 4 дня ей удалось собрать миллион, а за месяц – все четыре!

- Денежные средства получили 135 семей погибших медработников и врачей (список можно посмотреть по ссылке - Прим. ред.) из разных городов и областей России: Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Курска, Абакана, Владимира, Краснодара, Майкопа, Калининграда, Грозного, Ставрополья, Осетии, - сообщается на сайте благотворительного проекта петербургского ветерана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/777038" frameborder="0"></iframe> Зинаида Корнева: «Мы обязательно победим».98-летняя петербурженка собрала в помощь российским медикам более миллиона рублей

Больше всего пожертвований отправилось в Дагестан, где сложилась, мягко говоря, непростая обстановка. В конце мая сообщалось, что в республике от опасной инфекции скончались больше 40 врачей. Их семьям, помимо официальных выплат, перечислили по 30 тысяч рублей, собранных 97-летней участницей Сталинградской битвы.

Родные медиков реагируют на пожертвования с теплотой, благодарностью и не скрывают слез.

- Низкий вам поклон и огромное спасибо от всей нашей семьи! Мы до глубины души поражены, что вы в своем возрасте занимаетесь таким благородным делом! Крепкого вам здоровья! И долгих лет жизни! Вы являетесь примером для нашего и будущих поколений! – приводят слова из одного письма, адресованного Зинаиде Корневой от родственников умерших медиков.

Бабушка Зина задалась целью собрать минимум 6 млн рублей. Сбор средств продолжается на сайте ее проекта.

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