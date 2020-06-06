Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 июня 2020 года: массовые заболевания работников «скорых» и одобрение нового лекарства Минздравом

«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года. К сожалению, в городе на Неве опять выявили множество случаев заболевания опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердился коронавирус у 18196 человек. 7462 пациентов уже выздоровели, но есть и умершие – их 346. За прошедший день инфекцией заразились еще 347 человек. Кроме того, подтверждены смерти 55 горожан, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с COVID-19.

В Комздраве сообщили, что каждый пятый сотрудник скорой помощи заболел в Санкт-Петербурге. При этом бригады медиков успевают к пациентам вовремя примерно в 85% случаев. Нагрузка на «скорые» сейчас значительно выросла, несмотря на выход на плато по COVID-19.

Лекарство от осложнений по коронавирусу петербургской компании BIOCAD одобрили в Минздраве. Препарат поступит в больницы по всей России уже через три недели. Тем временем, целебные уколы уже вылечили 140 из 204 пациентов, включенных в раннее исследование.

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей детскую поликлинику №49 из Пушкинского района за несоблюдение санитарных норм во время пандемии. Главные претензии касались того, что врачи не использовали защитные маски и перчатки. Это уже третье медучреждение, получившее такой выговор от Роспотребнадзора.

Добавим, что в городе с 8 июня разрешили работать непродовольственным магазинам, но с соблюдением множества условий.